Desde el Túnel Subfluvial “Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis” informaron que, a partir de este jueves, se implementarán nuevos desvíos en la cabecera entrerriana, como parte de la continuidad de los trabajos de bacheo en pavimento rígido que se llevan adelante en la zona.
Túnel Subfluvial: habrá nuevos desvíos en la cabecera entrerriana por trabajos de bacheo
Desde el Túnel Subfluvial se informó que habrá nuevos desvíos en la cabecera entrerriana por trabajos de bacheo, será a partir de este jueves.
6 de mayo 2026 · 18:41hs
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Los trabajos en el Túnel Subfluvial
Las intervenciones forman parte del plan de reparación vial y tienen como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad de los usuarios.
En este sentido, desde el ente interprovincial se solicita a quienes circulen por el sector mencionado, hacerlo con precaución, respetando la señalización vigente y las indicaciones del personal que se encontrará trabajando en el lugar.