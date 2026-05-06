Túnel Subfluvial: habrá nuevos desvíos en la cabecera entrerriana por trabajos de bacheo Desde el Túnel Subfluvial se informó que habrá nuevos desvíos en la cabecera entrerriana por trabajos de bacheo, será a partir de este jueves. 6 de mayo 2026 · 18:41hs

Habrá nuevos desvíos en la cabecera entrerriana por trabajos de bacheo en el Túnel Subfluvial.

Desde el Túnel Subfluvial “Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis” informaron que, a partir de este jueves, se implementarán nuevos desvíos en la cabecera entrerriana, como parte de la continuidad de los trabajos de bacheo en pavimento rígido que se llevan adelante en la zona.

LEER MÁS: Realizan tareas de bacheo en el Túnel Subfluvial Los trabajos en el Túnel Subfluvial Las intervenciones forman parte del plan de reparación vial y tienen como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad de los usuarios.

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En este sentido, desde el ente interprovincial se solicita a quienes circulen por el sector mencionado, hacerlo con precaución, respetando la señalización vigente y las indicaciones del personal que se encontrará trabajando en el lugar.