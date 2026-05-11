Fin de semana negativo en el Torneo Dos Orillas de Damas La mayoría de los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey no tuvieron buenos resultados en la jornada del Torneo Dos Orillas. 11 de mayo 2026 · 18:20hs

hockeyamill Capibá y Tilcara se enfrentaron por la Zona Ascenso B1 del Torneo Dos Orillas de Damas.

Pasó un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas 2026, en el que la mayoría de los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) no pudieron lograr resultados positivos, tanto en la Zona Campeonato como en la Zona Ascenso.

En el máximo estamento de la competencia que organizan de manera conjunta la FEH con la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), se jugó la sexta fecha en la que CRAI Azul no tuvo piedad ante un Rowing Azul que estaba relajado tras consagrarse en el Campeonato Regional de Clubes (CRC) NEA; mientras que el actual líder, Banco Provincial, aplastó como visitante a Estudiantes Negro, el subcampeón del CRC. Además, el último campeón, Náutico El Quillá Azul, superó ajustadamente a Talleres Rojo, mientras que La Salle, que marcha como escolta, hizo lo propio con Paracao Azul.

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El único elenco entrerriano que pudo festejar fue Estudiantes Blanco, que superó a Santa Fe RC Azul. Zona Campeonato-Resultados fecha 6 Universitario de Santa Fe 2-Alma Juniors de Esperanza 3 Paracao Azul 3-La Salle 4 Estudiantes Blanco 1-Santa Fe RC Azul 0 Náutico El Quillá Azul 1-Talleres Rojo 0 CRAI Azul 5-Rowing Azul 1 Estudiantes Negro 1-Banco Provincial 6 Posiciones: Banco Provincial 18 puntos; El Quillá 15; La Salle 14; Talleres 12; CRAI y Rowing 9; Santa Fe RC y CAE Negro 8; Alma Juniors 5; CAE Blanco 4; Paracao 1; Universitario 0. Séptima fecha: Rowing-Estudiantes Negro, Talleres-CRAI, Santa Fe RC-El Quillá, La Salle-Estudiantes Blanco y Alma Juniors-Paracao. En el ascenso del Torneo Dos Orillas Paralelamente se disputó la quinta fecha de la Zona Ascenso. En la B1 perdieron La Paz Hockey, Talleres Blanco, Unión Agrarios Cerrito y Capibá (que fue derrotado por uno de los líderes, Tilcara, siendo éste el único entrerriano que cantó victoria). Mientras que en la B2, perdió Diamantino y empató Rowing Blanco. Resultados Zona Ascenso B1-Fecha 5 Unión 3-La Paz Hockey 1 Talleres Blanco 2-Colón 3 Argentino de San Carlos 5-Unión Agrarios Cerrito 0 Capibá RC 0-Tilcara 2 Santa Fe RC Blanco-El Qullá Blanco (no se jugó) Posiciones: Argentino y Tilcara 10; Santa Fe RC 9; Capibá 7; Colón y Unión 6; Talleres 4; La Paz Hockey y Unión Agrarios 3. Sexta fecha: La Paz HC-Argentino, Tilcara-Unión, Colón-Capiba, Santa Fe RC- Talleres. Resultados Zona Ascenso B2-Fecha 5 CRAR 2-CRAI Blanco 1 Rowing Blanco 0-Colón de San Justo 0 Estudiantes Amarillo-Santa Fe RC Rojo (no se jugó) Atlético Franck 1-Diamantino 0 Posiciones: El Quillá, CRAR y Franck 9; Rowing y Colón de San Justo 5; Diamantino 2; CAE y CRAI 1. Sexta fecha: Colón SJ-Estudiantes Amarillo, CRAI-Rowing y El Quilla-CRAR