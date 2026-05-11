Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Provincial

El Torneo Provincial de la UER tuvo su quinta jornada

Pasó una nueva jornada del Torneo Provincial y empiezan a perfilarse los equipos que pelearán por el campeonato.

11 de mayo 2026 · 18:58hs
Prensa UER

El campeón vigente del Torneo Provincial, Colón RC, no tuvo problemas para derrotar como local a Curiyú de Chajarí.

Hubo acción en el Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER), con la disputa de la quinta fecha del campeonato. Con actividad a lo largo y a lo ancho del territorio, los cuatro grupos tuvieron actividad y ya empiezan a perfilarse los candidatos.

La próxima fecha será el domingo 17 de mayo, cuando se inicie la segunda rueda con la sexta fecha.

Lo que dejó la quinta fecha del Torneo Provincial

Zona 1

Resultados

Colón RC 83-5 Curiyú de Chajarí (5-0)

CUCU 62-21 Salto Grande de Concordia (5-0)

Los Espinillos de Concordia 48-5 Vaimaca de Salto (5-0)

Posiciones: CUCU 20, Colón RC 19*, Los Espinillos y Curiyú 10, Salto Grande 6 y Vaimaca 4* (* Un partido pendiente).

Próxima fecha: Los Espinillos-Salto Grande; Curiyú-CUCU; Vaimaca-Colón RC

Zona 2

Resultados

Gualeguay Central 22-25 Jockey de Gualeguay (2-5)

Mulitas de Paysandú 21-111 Carpinchos RC de Gualeguaychú (0-5)

Libre: Central Entrerriano de Gualeguaychú

Posiciones: Carpinchos RC 19 puntos, Jockey 15, Central Entrerriano 11, Gualeguay Central 7 y Mulitas 2.

Próxima fecha: Carpinchos-Central; Gualeguay Central-Mulitas. Libre: Jockey

Interzonas

Resultados

Capibá de Paraná 18-5 Aurora de Paraná (4-0)

Camatí de Viale 33-7 Unión de Crespo (5-0)

Tilcara de Paraná-Nogoyá RC (Suspendido *)

Echagüe de Paraná 80-7 Libertad de Nogoyá (5-0)

Posiciones Zona 3:Capibá 21 puntos, Echagüe 16, Tilcara 15* y Nogoyá RC 1* (* Resolución a determinar en Comité de Competencias UER)

Próxima fecha: Capibá-Nogoyá RC; Tilcara-Echagüe

Posiciones Zona 4: Camatí 25 puntos; Aurora 10, Unión 5 y Libertad 1

Próxima fecha: Camatí-Aurora, Libertad-Unión

