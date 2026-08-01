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Defensa Civil monitorea y asiste a las localidades afectadas por el temporal

Defensa Civil registró la mayor cantidad de precipitaciones en Concordia, Feliciano, Federación, Federal, Ubajay, Los Conquistadores, Colón y San José, Chajarí y San Jaime de la Frontera.

1 de agosto 2026 · 15:08hs
Defensa Civil monitorea y asiste a las localidades afectadas por el temporal

Defensa Civil monitorea y asiste a las localidades afectadas por el temporal

De acuerdo con el relevamiento realizado por Defensa Civil, no se registraron personas lesionadas. Los principales inconvenientes estuvieron vinculados con anegamientos temporales, voladuras de techos, caída de postes de servicios públicos y daños en infraestructura.

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El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección de Defensa Civil, el Ministerio de Desarrollo Humano y los organismos competentes, realiza un seguimiento permanente de la situación generada por las contingencias climáticas registradas durante la madrugada de este sábado y coordina la asistencia a las localidades que sufrieron distintos daños. En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Humano se encuentra coordinando el envío de módulos alimentarios, materiales para la reparación de viviendas, colchones, frazadas e indumentaria.

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El departamento Islas del Ibicuy fue el más afectado por el temporal. En la localidad de Ibicuy se registraron voladuras parciales de techos en viviendas particulares, cuyos ocupantes se autoevacuaron preventivamente a casas de familiares. También se produjeron daños en una vivienda y una galería del barrio Arenas Blancas, el derrumbe del paredón del Polideportivo Municipal y la caída de once postes de servicios públicos, mientras personal de Enersa trabaja en la restitución del servicio y se mantienen cortes preventivos de tránsito en algunos sectores.

Zonas afectadas

En Villa Paranacito, una familia debió ser evacuada luego de la voladura completa del techo de su vivienda. El operativo fue coordinado entre el municipio, Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval Argentina, y permitió el traslado de los damnificados a una residencia municipal.

Asimismo, en Concordia se reportó una voladura de techo y caída de postes, mientras que en la ciudad de Paraná se registraron anegamientos temporales de calzadas y voladuras parciales de chapas. En el resto de la provincia no se informaron novedades de gravedad.

En paralelo, Enersa desplegó un operativo para reparar los daños provocados por el temporal en instalaciones de alta y media tensión, que afectaron el suministro eléctrico en distintos puntos de la provincia. Las cuadrillas trabajaron durante toda la madrugada y la mañana, pese a las condiciones climáticas adversas, para restablecer el servicio en la mayor parte de las zonas afectadas.

En Gualeguay el suministro quedó normalizado en el área urbana y continúan las tareas en distribuidores y zonas rurales; en San Salvador se trabaja para acceder a distribuidores rurales afectados en Arroyo Lucas, Itatí y Los Sauces; en Chajarí se realizan reparaciones tras el desenganche de una línea de alta tensión que dejó sin servicio al alimentador Miraflores y al distribuidor rural de La Costa (Feliciano); mientras que en Federal y Concordia continúan los relevamientos. En Colón, San José y Concepción del Uruguay el servicio ya fue restablecido. Además, personal de la empresa trabaja para normalizar el suministro en sectores rurales de Ibicuy, especialmente en la zona de Puentes, Andrades, Ferrocarril, las estancias La Blanqueada y Tauer, y el sector de subterráneo Maglione.

Precipitaciones

El Gobierno provincial mantiene contacto permanente con los gobiernos locales para evaluar la evolución de la situación y coordinar las acciones necesarias para asistir a las familias afectadas y atender las consecuencias del temporal.

Según los registros de Defensa Civil, las mayores precipitaciones se registraron en Concordia (53 milímetros), Feliciano (51), Federación (51), Federal (49), Ubajay (48), Los Conquistadores (47), Colón y San José (46), Chajarí (44) y San Jaime de la Frontera (43).

Defensa Civil Temporal Gobierno precipitaciones
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