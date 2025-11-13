Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Dotarán de más equipamientos para el nuevo Aeropuerto de Concordia

Realizaron aperturas de sobres para adquirir equipamiento para el renovado Aeropuerto de Concordia. Pronto van a adquirir una camioneta 4x4.

13 de noviembre 2025 · 19:55hs
La licitación contempla la provisión de bienes distribuidos en distintos lotes.

La licitación contempla la provisión de bienes distribuidos en distintos lotes.

En el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, que lleva adelante la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a la adquisición de equipamiento para el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia.

Dotarán de equipamiento al Aeropuerto Concordia.

Dotarán de equipamiento al Aeropuerto Concordia.

El proceso licitatorio tiene por objetivo dotar al aeropuerto de Concordia de equipamiento esencial para optimizar la operación y seguridad en plataforma, así como fortalecer la capacidad técnica y operativa del Ente de Desarrollo Aerocomercial.

El acto de apertura estuvo presidido por el coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato, y dos oferentes presentaron los sobres con sus propuestas.

La licitación contempla la provisión de bienes distribuidos en distintos lotes, entre los que se incluyen carros de equipaje, escalera para pasajeros, zorra hidráulica, equipos de comunicación aeronáutica, elementos de señalización y seguridad operacional, kits de energía solar y equipamiento para control de incendios y derrames, entre otros.

Esta adquisición se enmarca en las acciones que impulsa la UEP, a través del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, que continúa llevando adelante inversiones orientadas a fortalecer la infraestructura y la operatividad del aeropuerto.

La próxima adquisición para el Aeropuerto Concordia

Asimismo, próximamente se realizará la apertura de sobres para la adquisición de una camioneta Follow Me, tipo pick up con tracción integral 4x4, también destinada al Ente de Desarrollo Aerocomercial.

El vehículo será utilizado para la gestión de la seguridad operacional en las zonas de maniobra y pista del aeropuerto, y estará dotado con su ploteo reglamentario, elementos de seguridad y asistencia, cumpliendo con las normativas establecidas para este tipo de unidades en el ámbito aeroportuario.

Concordia aeropuerto equipamientos
