Docentes universitarios paran por salario en Entre Ríos

La propuesta contempla una nueva revisión en diciembre. Estos porcentajes, sumados al 62% ya acordado, acumularán al diciembre un 82% calculado sobre el salario de marzo 2022.

De las cinco federaciones docentes, la Conadu Histórica tenía convocado un paro de 48 horas para este jueves y viernes, al que adhieren docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

La secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu), Sofía Cáceres Sforza, confirmó a UNO que la huelga se mantiene a pesar de la nueva oferta. "El paro fue votado por las asociaciones de base. Venimos con una profundización del deterioro salarial. En 2020 tuvimos un incremento salarial de apenas el 7% para todo el año, el reajuste de lo perdido 2021 fue sólo del 3% y la paritarias en lo que va de 2022 siempre fueron muy detrás de la inflación", advirtió.

Cáceres Sforza cuestionó que las cuotas no sean acumulativas, sino que los porcentajes de los distintos meses se sumen a la base salarial de marzo. "La inflación sí es acumulativa", comparó. También señaló la preocupación con las jubilaciones, que son nacionales y por ende se actualizan dos veces al año. "No son móviles y se pierde más poder adquisitivo", indicó.

Como ejemplo, la titular de Sitradu mencionó que un profesor adjunto, que en muchos casos tiene a cargo una cátedra, con dedicación semiexclusiva y un cargo de 20 horas, gana un básico de $76.000, "cuando la canasta está en $120.000", observó la docente. O un docente auxiliar con dedicación semiexclusiva cobra un básico de $40.000.

Por último, Cáceres Sforza reclamó que la UNER cumpla con la convocatoria a su paritaria específica y que reconozca a Sitradu como parte de la negociación. "Más allá de la negociación salarial nacional, hay cuestiones de nuestra Universidad que generan preocupación, como el impuesto a las Ganancias y nuestra obra social, que está desfinanciada", dijo.

A los paros de la Conadu Histórica vienen adhiriendo también docentes afiliados a su federación rival, la Conadu, que cuenta en Entre Ríos con AGDU (Asociación Gremial de Docentes Universitarios). Asociaciones de base como las de Córdoba y Rosario se han sumado a los paros, descontentos con los acuerdos firmados previamente en el año. AGDU, en cambio, se mantiene alineada a su central nacional y no convocó a la huelga de esta semana, aunque hay afiliados que vienen adhiriendo por su cuenta.

Por lo pronto, y luego de las medidas de fuerza de este jueves y viernes, la nueva oferta salarial será evaluada hasta el lunes por los respectivos congresos de las federaciones, que deberán responder al Gobierno el lunes.

Nacionalización de Humanidades

Por otro lado, Cáceres Sforza participó este miércoles de la Asamblea Interclaustros de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), que sesionó de forma virtual por el paro de colectivos, convocada para discutir el proyecto de ley de creación de la Universidad Nacional Juan L. Ortiz, sobre la base de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.

Sobre las novedades de la reunión, la docente confirmó que "hay mucha preocupación estudiantil y de trabajadores porque el proyecto ya se presentó y hay dudas sobre las condiciones y formas de garantizar que no se cierren carreras, que se respete el reconocimiento a trayectorias académicas y regímenes de trabajo, tanto los de docentes y no docentes, como el jubilatorio para nacionales y preuniversitarios nacionales, y no docentes nacionales".

Como ejemplo señaló que "con la nacionalización camba la edad jubilatoria. Hoy los docentes de UADER se jubilan con el 82% móvil, pero los nacionales con el 60%". También advirtió por la compatibilidad entre la carrera docente local y la nacional y las diferentes formas de acceso y ascenso en las universidades nacionales y la UADER.

Consultada si buscarán un contacto con las autoridades de la Facultad para despejar dudas y debatir el proyecto, afirmó que "se está discutiendo qué forma va a tener, porque tiene que ser lo más amplio posible".

Por último, la docente criticó que "se pasaron por encima los órganos de cogobierno de autonomía que tiene la UADER: Consejos Directivos, Consejos de Carreras y Consejo Superior".