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Docentes retomaron el acampe frente a Casa de Gobierno en rechazo a la reforma jubilatoria

Docentes entrerrianos retomaron este martes el acampe para rechazar la reforma jubilatoria y reclamar salarios dignos.

9 de junio 2026 · 10:31hs
Docentes retomaron el acampe frente a Casa de Gobierno en rechazo a la reforma jubilatoria

Con la participación de la conducción provincial y delegaciones de distintos departamentos de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), este martes volvió a instalarse el acampe docente en la explanada de Casa de Gobierno, en el marco de las acciones de rechazo al proyecto de reforma jubilatoria impulsado por el gobierno provincial.

La concentración comenzó a las 9 de la mañana en la Plaza Mansilla, donde se montaron las carpas para visibilizar el reclamo y seguir de cerca el tratamiento legislativo de la iniciativa presentada por el gobernador Rogelio Frigerio.

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Debate en el Senado

Desde el sector docente manifestaron su preocupación por el debate que llevan adelante senadores provinciales, al considerar que la reforma tendrá un impacto directo no solo en los trabajadores actuales, sino también en las futuras generaciones de entrerrianos. “Estamos atentos y en alerta. Le decimos no a la reforma jubilatoria empobrecedora”, expresaron desde el gremio docente.

La protesta también se enmarca en la Jornada Nacional de Lucha convocada por CTERA para este 9 de junio. En ese contexto, los docentes reclamarán contra la reforma laboral, exigirán salarios y jubilaciones dignas, rechazarán los ajustes en salud y educación, y denunciarán el incremento de la pobreza en el país.

Docentes Casa de Gobierno reforma jubilatoria
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