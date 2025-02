Docentes concretaron paro y se movilizaron "por salarios dignos"

Embed

Además de Agmer, participaron dirigentes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Entre Ríos.

Entre los cánticos más repetidos se escucharon: “No es con ajuste ni represión, es con trabajo, salud y educación”, “che, Frigerio, no te lo decimos más, si no hay salario digno, qué quilombo se va a armar” y el clásico “queremos aumento ya”.

Los oradores de la movilización también dedicaron cánticos contra el gobernador Frigerio: “No es con cuchara y tenedor, a vos, Frigerio, te decimos empobrecedor”. Además, dirigieron críticas a la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, insinuando que no estaba presente porque “se encontraba en la Sociedad Rural”.

Una vez reunidos en la Plaza Mansilla, los docentes entonaron el Himno Nacional Argentino.

Solidaridad con los trabajadores de Tres Arroyos

Finalizado el himno, los oradores agradecieron la presencia de representantes de distintos departamentos y destacaron la participación de los trabajadores de la empresa avícola Tres Arroyos, quienes enfrentan conflictos laborales.

El trabajador Carlos, en representación del sector, expresó: “Estamos luchando contra un grande que nos quiere quitar los derechos adquiridos hace más de 40 años y no lo vamos a permitir”. Sus palabras fueron seguidas por cánticos de los manifestantes: “La Patria no se vende” y “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, ¡se jode!”.

Paro docente movilización Agmer Ciclo lectivo 1.jpg

"Votos de los traidores”

El secretario general de Agmer, Carlos Pagani, fue uno de los principales oradores de la jornada. “Estamos nuevamente en la plaza, y más allá de los intentos de amedrentar a los compañeros desde el Consejo de Educación, tenemos un paro con un 90% de adhesión en la provincia”, afirmó.

También mencionó que una delegación del gremio estaba presente en la marcha organizada por CTERA en Buenos Aires.

En su discurso, recordó un documento emitido en julio de 2023 en el que el gremio advertía sobre las consecuencias del gobierno de Javier Milei. “Estamos atravesando la etapa más cruenta del capitalismo, donde unos pocos acumulan grandes riquezas. En el mundo se gesta un movimiento xenófobo y racista, y en Argentina se manifiesta con negacionismo y antifeminismo”, expresó.

Además, se refirió a la política económica del gobierno nacional: “Milei busca que el mercado se regule solo y destruir el Estado. Lo ha hecho con despidos masivos y con la privatización del Banco Nación”.

En su discurso, Pagani también criticó al ex senador nacional Edgardo Kueider, aludiendo a su rol en la aprobación de medidas impulsadas por el oficialismo: “Esto se da por los votos de los traidores”.

Los manifestantes respondieron con cánticos: “Llamen al porteño acusador, para que vea que los maestros no cambian de idea, pelean, pelean por la educación”.

Paro docente movilización Agmer Ciclo lectivo.jpg

Críticas a la política educativa nacional

Pagani denunció el ajuste del gobierno en materia educativa: “La inversión en educación cayó un 40% del 2023 al 2024, cuando la Ley de Financiamiento Educativo obliga a destinar al menos el 6% del PBI al sector”.

También se refirió a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID): “El recorte del 44% afectó directamente la educación obligatoria y la infraestructura escolar. Esto es muy grave y nunca había ocurrido antes. Por eso, en este paro nacional exigimos el cumplimiento de las leyes”.

Para cerrar, llamó a la unidad del movimiento sindical: “La unidad de los trabajadores en la acción no se negocia. En estos tiempos, lo peor que podemos hacer es caer en mezquindades. Necesitamos unidad para resistir y defendernos”.

Pidió, además, que las centrales obreras convoquen a un paro nacional con movilización a la Casa Rosada. En respuesta, los manifestantes corearon: “Paro, paro, paro, paro general”.

Reclamo al gobierno provincial

Pagani también se dirigió al gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio: “Durante el fin de semana, el gobierno hizo todo lo posible para evitar este paro. Salieron a defender a Milei, pero no dijeron nada sobre los recortes en educación”.

El líder gremial denunció que el gobierno provincial comparte la misma línea antisindical que el nacional, citando como ejemplo la intervención del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y del Consejo General de Educación.

En cuanto a la paritaria, instó al gobierno provincial a presentar una oferta superadora: “Si realmente le importa el pueblo trabajador y la educación, debe mejorar la propuesta salarial”. Para concluir, Pagani advirtió: “Si no lo hace, será recordado como ‘Frigerio el ajustador’”.

El acto finalizó con los docentes entonando cánticos como: “Olé olá, no es con ajuste ni represión, es con trabajo, salud y educación”; “che, Rogelio, vos no naciste aquí, y con Macri ya me hiciste sufrir. Che, Rogelio, dejate de joder, no pintaste en tu vida una pared” y “Acá está el pueblo organizado, hay que luchar, luchar, luchar, para decirle a este gobierno que no nos va a pisotear”.

Debido al intenso calor, los manifestantes se desconcentraron rápidamente mientras sonaba “Fanático”, la canción de Lali Espósito dedicada al presidente Milei, refirió APF.