Con un balance y críticas a sindicatos, Frigerio dio inicio el ciclo lectivo 2025

"Cada inicio de clases es una nueva oportunidad que se abre. Lo que ustedes hacen en estas aulas es determinante para nuestro futuro como sociedad. Apenas llegamos al gobierno lo prioritario fue salir a arreglar las aulas, porque muchísimas estaban en una situación crítica y así no se podía dar clase. Trabajamos contrarreloj para que esas escuelas estén en condiciones de iniciar el ciclo lectivo", arrancó.

Enseguida, destacó las mejoras edilicias a través de un plan de infraestructura escolar: "Ya intervenimos cerca de 150 escuelas e invertimos cerca de 4 mil millones para reparar escuelas".

Luego, el gobernador se refirió a la negociación salarial con los gremios docentes. En ese punto, lanzó críticas a las cúpulas sindicales. "Durante muchos años la discusión sobre la educación se limitó a la cuestión salarial y eso hizo que un puñado de personas que hace décadas que no están en las aulas decidan si los alumnos van o no a clases. Por eso, desde que llegamos entablamos un diálogo serio y sincero con los gremios docentes. Fuimos a cada negociación salarial con la verdad y responsabilidad porque la peor promesa es la que no se puede cumplir", añadió.

Apertura del ciclo lectivo 2025 EN VIVO

Embed

En esa línea, puso en valor las mejoras salariales que otorgó el gobierno en el marco de "la peor crisis del país". "Dimos aumentos por encima de la inflación y cambiamos cuatro veces la base de cálculo, algo que los gobiernos anteriores rara vez hacían. Nos hicimos cargo del Fonid y Conectividad que dejó de pagar Nación. Terminamos con problemas históricos, como la compensación por traslado. Implementamos una nueva forma de cálculo atada al aumento de los combustibles y empezamos a pagar los kilómetros recorridos para llegar al aula".

Por último, subrayó que buscará extender a toda la provincia el boleto estudiantil gratuito. "Empezamos por el área metropolitana de Paraná y lo vamos a extender a toda la provincia. Garantizamos el 100% del colectivo a los alumnos de primaria y secundaria; y un 70% a los estudiantes del nivel superior. Vamos a universalizar el desayuno en los comedores escolares asegurando que cada alumno tenga la misma calidad de desayuno".

Paro de Agmer

El Congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que sesionó el viernes 21, en Paraná , decidió convocar a un paro para este lunes 24, e insistir en los cuatro puntos demandados por el sindicato en la provincia.

En el encuentro se analizó la propuesta salarial del gobierno en el contexto de la paritaria del sector. Se resolvió rechazarla y convocar a paro y movilización provincial a Paraná, en el contexto del paro docente nacional convocado por la Ctera.