Granja Tres Arroyos: masiva marcha de los trabajadores y apoyo ciudadano

Concepción de Uruguay Granja Tres Arroyos.mp4

Al arribar al histórico monumento, se decidió dar una vuelta para luego efectuarse el acto central en la explanada del Centro Cívico. Allí hicieron uso de la palabra el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Miguel Klenner, y el delegado Maximiliano Salazar, informó La Calle.

En sus discursos agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad de los distintos actores de la comunidad y la recibida de parte de los de diferentes localidades de la República Argentina.

Destacaron, además, la garra de las madres y mujeres de los operarios, por mantener vivo el acampe (frente al frigorífico), y anticiparon que en la audiencia de este lunes 24 se hará “una defensa de los derechos conseguidos por el personal”.

La movilización concluyó con la interpretación instrumental del Himno Nacional Argentino, por parte de un trabajador y trompetista, coronado por el aplauso cerrado de los asistentes.

Granja Tres Arroyos trabajadores movilización Concepción del Uruguay Sindicato.jpg

Nadia Burgos: Hoy se demostró la fuerza de la solidaridad obrera que crece desde abajo”

La dirigente de izquierda Nadia Burgos ( MST-FITU), presente en Concepción del Uruguay, expresó: “Se escucharon con fuerza los reclamos claros, la exigencia de que no toquen ningún puesto de trabajo y que se termine con todos los recortes salariales. Insistimos que este lockout que la empresa impulsa es ilegal, rompe la conciliación obligatoria y muestra la verdadera cara de estos empresarios voraces. La firma GTA no solo posee al menos ocho plantas y relaciones comerciales con más de 60 países, también representa un sector de crecimiento constante. De Grazia insiste con que hay crisis, pero no muestra lo libros contables de los últimos 10 años, y sí usa a la policía y la inacción del Ministerio de Trabajo para apretar a los trabajadores”.

Embed Estuve en la movilización de los trabajadores de Granja Tres Arroyos donde se demostró la fuerza de la solidaridad obrera que sigue crece desde abajo. Sigamos luchando porque no queremos ni despidos, ni recortes salariales! EnGTA Todos adentro! https://t.co/9Hh0UT7PsX — Nadia Burgos (@NadiaGBurgos) February 24, 2025

“Estuvimos en la movilización y seguiremos acompañando la lucha con compañeros de ANCLA (Agrupación Nacional Clasista y Antiburocrática), la corriente sindical del MST en el FITU de Gualeguaychú y Paraná. Sostenemos que era muy importante llegar a este día con la fuerza de la solidaridad obrera acompañando y abrazando a los trabajadores. Hoy frente a la reunión en el marco de la rota conciliación obligatoria alertamos sobre la urgencia de organizar desde abajo y en la más amplia unidad solidariamente el plan de lucha que lleve a torcer el rumbo del ajuste, los aprietes y la represión", agregó.

Por último señaló: "Frente a los despidos, recortes salariales y ataques laborales que estamos sufriendo, la ausencia de la CGT y las CTAs es escandalosa. Deberían estar llamando a paro general para frenar todas las políticas de ajuste propatronales del gobierno de Milei que en Entre Ríos lleva adelante Frigerio, por eso desde el MST impulsamos la necesidad de la construcción de una nueva Central democrática y antiburocrática que pueda coordinar todas las luchas en curso. Volvemos a expresar: ¡Ningún trabajador en la calle, paro general ya!".