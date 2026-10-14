Prevén que el río Uruguay baje paulatinamente

Desde la Represa de Salto Grande destacaron que hay una tendencia descendente del río Uruguay para los próximos días.

Las condiciones comenzaron a cambiar sobre el margen del río Uruguay. Recientemente se conoció desde el Área de Hidrología de la Represa de Salto Grande que hay una tendencia descendente durante los días venideros, aunque aclararon que se mantiene la condición de "aguas altas" propia del trimestre actual, muy influenciado por el fenómeno El Niño.

Durante este miércoles 14, los valores estimados se ubicarán cercanos al Nivel de Alerta: 11,0 y 11,30 metros en Concordia y Salto, respectivamente.

Para los siguientes siete días, la tendencia de descenso gradual continuará y se descarta que el río pueda volver a subir por encima del mencionado Nivel de Alerta. Aun así, persiste la condición de “aguas altas” durante el último trimestre del año.

Más allá de lo mencionado para la semana próxima, el fenómeno El Niño de intensidad muy fuerte sigue presente, y su efecto sobre la lluvia en la cuenca se seguirá sintiendo, por lo que a futuro es esperable que se registren sucesivos repuntes del río.

La situación aguas abajo de la represa de Salto Grande

Respecto a las localidades más al sur de la represa, el descenso se producirá más lentamente, y según la influencia de otros factores tales como viento del sur y el nivel del Río de la Plata.

En cuanto al embalse, a pesar que el caudal de aporte se mantendrá elevado durante varios días, se irá reteniendo parte de ese volumen de agua, subiendo su nivel hasta alcanzar valores más frecuentes para el mes de octubre.