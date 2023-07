Desde Paraná pidieron juicio en ausencia por el atentado a la AMIA

acto amia parana 3.jpg

"¿Qué expresar que no se haya dicho en estos 29 años? Desde el día después del cruento atentado en el edificio en donde se encontraban radicadas las sedes centrales de entidades relevantes de la comunidad judía (por la AMIA), el desconcierto se transformó en dolor, el dolor en tristeza, la tristeza en bronca, la bronca en indignación y la indignación en frustración", expresó Soskin al iniciar su discurso. "Pese a ello –agregó– no ha mermado nuestro compromiso con la memoria y la justicia".

El dirigente recordó que el Poder Judicial argentino señaló a la República Islámica de Irán como responsable ideológica del atentado a la AMIA y a Hezbollah como su ejecutor material, y que hay sospechosos signados como responsables en los expedientes.

Pero también remarcó que "hubo muchos argentinos que contribuyeron con los asesinos, previamente al terrible hecho como también luego del atentado, ayudando a encubrirlo y cuyos nombres no forman ni formarán parte de ninguna foja de las miles que se encuentran en la causa". Luego consideró importante mencionar: "Hay muchos que, por acción y omisión, son responsables directos de que hoy a 29 años no tengamos una respuesta".

"El atentado, los encubrimientos, la firma vergonzosa de un memorándum con Irán, votado en tiempo récord, la muerte del fiscal (Alberto) Nisman y numerosos hechos más forman parte de un macabro libreto que, si no fuera real, no creo que se le podría haber ocurrido al escritor mas prolífico", aseguró. "Debo expresarles a aquellos que de alguna manera han sido parte de este nefasto entramado que nosotros no olvidamos", completó Soskin.

acto amia parana 1.jpg

En ese marco, el dirigente elevó el reclamo de que el Congreso nacional apruebe "en forma inmediata" la normativa que disponga la posibilidad del juicio en ausencia en Argentina de los acusados, por delitos de lesa humanidad, porque a su entender sería la única posibilidad de que existe en algún momento una sentencia.

Por otro lado, manifestó apoyo al proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación que declara al 18 de julio –fecha del atentado a la AMIA– como Día de Duelo Nacional, pero advirtió que esta decisión debió adoptarse a los pocos días de la tragedia.

Tema ausente en las elecciones

En su discurso, el titular de la DAIA Entre Ríos consideró "muy doloroso" que el esclarecimiento de este atentado no sea parte de la agenda de ninguna fuerza política. "Estamos a unos meses de las elecciones y no existe ninguna propuesta pública de ningún partido que tenga que ver con esta finalidad, pero tampoco existe un periodista a quien se le ocurra preguntar a los candidatos sobre las propuestas para lograr ese cometido", enfatizó.

"Parecería que quienes aspiran a conducir los destinos del país prefieren vivir con la impunidad que dar una respuesta merecida a la sociedad", dijo con indignación, al tiempo que denunció que no solo no hay respuesta al reclamo de justicia sino "no hay ninguna intención de buscarla".