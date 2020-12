Desde este miércoles aumentarían otra vez los combustibles

De no haber un decreto presidencial que lo impida, se incrementará el precio de las naftas y gasoil a partir de la medianoche de este miércoles. Se trata de un incremento impositivo, no del producto. Hasta el momento, YPF no tendría pensado un alza mayor para recuperar márgenes de refinación. El aumentó rondará entre el 1,2 y el 1,3%, que significan entre 0,83 pesos para las naftas y 0,81 pesos por litro el gasoil. El próximo incremento en los combustibles será el 15 de enero de 2021 para trasladar la inflación del tercer trimestre, según lo publicado dos semanas atrás en el Boletín Oficial y refrendado en la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).