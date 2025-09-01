La Liga Provincial de Mayores Femenina podría definirse este lunes

Desde las 21 Regatas recibirá a Tomás de Rocamora, en el segundo partido de la final de la Liga Provincial de Mayores Femenina. El Rojo ganó el primer juego.

El Rojo ganó con autoridad el primer partido de la final de la Liga Provincial de Mayores Femenina.

Este lunes podría definirse la Liga Provincial de Mayores Femenina que organiza la Federación de Básquetbol de Entre Ríos (FBER). Desde las 21, en el estadio Juan José Garro de Concepción del Uruguay, Regatas recibirá a Tomás de Rocamora en el segundo partido de la serie final protagonizado por elencos de La Histórica.

El viernes se abrió la serie en la que el Rojo, el mejor de la Fase Regular, casi no tuvo inconvenientes para imponerse en su casa por 69 a 42 y quedar match point en la etapa definitoria.

Si hoy Tomás de Rocamora logra imponerse como visitante, podrá levantar el trofeo y gritar campeón en la cancha de su rival.

Por su parte, el Celeste, el segundo de la Fase Regular, que fue ampliamente en el primer juego, deberá hacerse fuerte en su casa y dar un giro de 180 grados con respecto a su performance del viernes para poder prolongar la definición del certamen.

Si el que vence este lunes es el anfitrión, el tercer y último partido de la serie se disputará el viernes, también desde las 21, en el estadio Julio César Paccagnella del Rojo.