El director técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, se emocionó luego de ver conmovido a uno de los periodistas en la sala de conferencias.

Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas en la conferencia de prensa que brindó este mediodía, luego de ver emocionado a uno de los periodistas en la sala. Todo se dio en la previa a la chance de que Lionel Messi pueda jugar mañana con la Selección Argentina (frente a Venezuela) su último partido en el país .

Mientras escuchaba la pregunta de uno de los reporteros de la sala, el entrenador lo interrumpió: "¿Está llorando el? ¿Está emocionado?". Ante la risa generalizada, contestó: "No era mi intención". " Me diste la alegría más grande de mi vida ", replicó del otro lado el periodista. Segundos después, el técnico se frotó los ojos y se lo vio con lágrimas en su rostro , en un gesto que conmovió a todos los presentes.

El emotivo momento en la conferencia que llevó a Scaloni hasta las lágrimas

Lionel SCaloni 1 Lionel Scaloni, emotivo en la conferencia de prensa.

Minutos antes de aquella situación, el DT campeón del mundo le dedicó unas sentidas palabras al 10 de la Selección: "Todo lo que genera cuando entra por el predio es algo que no se lo vi a nadie. Es un placer. Hoy está y hay que disfrutarlo".

Y siguió: "Jugué con él. Haberlo tenido de compañero y poder darle la pelota fue algo hermoso. Y después poder haber estado en el Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Mañana será un partido emocionante".

"Seguramente no sea su último partido en Argentina porque si él decide que sea el último nos encargaremos de que juegue otro. Se buscará el momento", cerró Scaloni sobre el futuro del 10 jugando partidos en territorio nacional.

También aclaró que vive "normal" su presente en el seleccionado, con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026, después de haber estado al borde de renunciar a fines de 2023, pero remarcó: "No descarto ninguna renovación, pero en principio la cabeza está en otro lado. No se habló nada. Estoy bien acá, estoy muy cómodo. Hoy no es el momento, vienen partidos. Pero estoy muy bien la verdad”.