Sin Russo, Boca empieza a preparar el partido clave contra Rosario Central

Úbeda y Juvenal Rodríguez comandarán la reanudación de los entrenamientos en Ezeiza. Leandro Paredes y Luis Advíncula no están por las Eliminatorias.

3 de septiembre 2025 · 17:54hs
Con un ojo en la evolución de Miguel Ángel Russo, quien se encuentra internado a la espera de los resultados de los estudios por una infección urinaria, el plantel de Boca reanuda los entrenamientos en el predio de Ezeiza tras los dos días de descanso. ¿Quiénes comandarán la práctica? Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, los ayudantes de campo principales, se pondrán al frente de los jugadores ante la situación de salud del DT.

Si bien hoy en el Mundo Xeneize lo importante pasa porque el entrenador de 69 años pueda mejorar su condición médica, inevitablemente en paralelo, la delegación volvió hoy al ruedo ya pensando en la planificación del partido contra Rosario Central.

Esta vez el tiempo no apremia y la preparación tendrá días de sobra, dado que el parate por las Eliminatorias marca que Boca recién visitará Arroyito el domingo 14 de septiembre con el objetivo de conseguir el cuarto triunfo al hilo. Entonces, en Ezeiza esperan volver a contar pronto con Russo, quien evoluciona favorablemente y está con ánimos de volver a conducir lo antes posible.

El trabajo vespertino, que tuvo a la dupla Úbeda-Rodríguez como cabezas de grupo, más el preparador físico Adrián Gerónimo, estuvo enfocado en recuperar soldados. Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia terminaron tocados después del triunfo ante Aldosivi, mientras que Ander Herrera, Tomás Belmonte y Marco Pellegrino continuarán dando pasos en la recuperación de sus lesiones musculares.

LEER MÁS: Se confirmó la lesión de Agustín Marchesín

Salvo el central zurdo, el resto de los averiados estaría en condiciones de retornar a la lista de convocados para la próxima fecha en Rosario, aunque todo dependerá de cómo respondan a las exigencias de hoy en adelante.

Leandro Paredes y Luis Advíncula, convocados a la Selección Argentina y a la de Perú respectivamente, además de Milton Delgado y Dylan Gorosito por su citación a la Sub-20, serán los futbolistas que no estarán en Boca Predio ni hoy ni en las próximas jornadas. Con un asterico: el 5 de la Scaloneta podría volver antes de lo esperado si llega al límite de amarillas contra Venezuela.

La salud de Russo y cómo sigue su situación médica

Internado desde ayer a la tarde en la clínica Fleni, el entrenador de Boca pasó una noche tranquila y está a la espera del resultado de un cultivo que determine si, de acuerdo al tipo de bacteria que lo afectó en su infección urinaria, puede seguir con un tratamiento ambulatorio o si debe permanecer en el nosocomio.

Desde su círculo íntimo aseguran que se encuentra muy bien de ánimo y que, incluso desde anoche, insiste con volver a su casa para estar a cargo del plantel. Esto último no sucederá, ya que hoy será Úbeda quien se ponga al frente del grupo.

