Libertador San Martín: estudiantes desarrollaron una aplicación para la comunidad

Los alumnos de tercer año del ciclo básico de la Escuela de Educación Técnica Nº 5 de Libertador San Martín, en el departamento Diamante, presentaron Regional App. Se trata de una aplicación pensada para acercar a personas que ofrecen oficios con quienes necesitan resolver arreglos, mantenimientos o distintos servicios.

“Estamos felices de recorrer la escuela y conocer de cerca este proyecto innovador. Se trata de estudiantes de ciclo básico que el próximo año comenzarán el ciclo superior, con la especialización en programación. Ellos idearon la app y la presentaron en la Feria de Educación, con el propósito de que cualquier persona que tenga un oficio pueda ofrecer sus servicios y así responder a una necesidad concreta de la comunidad”, expresó la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.

Sobre la aplicación

El proyecto nació como un trabajo en los talleres de computación, donde los estudiantes comenzaron con actividades grupales de investigación y diseño. El boceto inicial fue creación individual de un estudiante, elegido de acuerdo a los materiales disponibles en el aula, y el prototipo se desarrolló en forma colaborativa, con tareas rotativas que permitieron la participación de todos.

En este marco, el profesor Milton Ríos, remarcó que los estudiantes “están contentos porque lograron generar y producir ideas propias. Si se da el resto será un premio. Como les digo siempre, ser técnicos y estudiantes de educación técnica es sobre todo ayudar a proponer soluciones para la comunidad y para el mundo en el que estamos actualmente”.

App

Expresiones de los estudiantes

“El proyecto lo empezamos en las clases mixtas y la aplicación la hicimos entre todos. Lo que más me gustó fue trabajar con mis compañeros. La expectativa que tenemos ahora es pasar a la siguiente instancia de Ferias”, sostuvo una de las estudiantes, Agustina Frickel.

Otro de los estudiantes que formaron parte del proyecto, Máximo Pérez, resaltó que le gustó “trabajar en equipo, la investigación, el desarrollo de la app y que pudimos relacionarlo con lo aprendido anteriormente. Esperamos que nuestro proyecto se expanda a otras regiones y poder mejorar la app cuando pasemos al siguiente ciclo. Tenemos muchos planes a futuro”.