El EPRE actualizó tarifas de luz y ratificó subsidios para atenuar el impacto del aumento

En línea con los anuncios del gobierno nacional sobre los aumentos en las tarifas de electricidad, el EPRE aprobó un nuevo cuadro tarifario.

3 de septiembre 2025 · 18:07hs
El EPRE actualizó la tarifa eléctrica en la provincia.

En línea con los anuncios realizados por el Gobierno nacional sobre los aumentos en las tarifas de electricidad, el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó un nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico en la provincia de Entre Ríos.

La medida del EPRE

La medida, oficializada mediante la resolución Nº 151/2025, tiene vigencia desde el 1º de septiembre y ajusta los precios en respuesta a las subas del costo de la energía a nivel nacional, al tiempo que ratifica la continuidad de un subsidio provincial para los usuarios más vulnerables.

El maíz y la soja fueron los de mayor rentabilidad en Entre Ríos durante la campaña 2024/25.

El maíz resultó el cultivo más competitivo en Entre Ríos en el ciclo 2024/25

El Club Tech retomó sus actividades, luego del receso, con cientos de participantes

Paraná: el Club Tech retomó sus actividades, luego del receso, con cientos de participantes

El aumento en las tarifas se explica por la actualización de los precios mayoristas de la energía, dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación. La resolución del EPRE menciona que, para el período comprendido entre el 1º de septiembre y el 31 de octubre de 2025, se aplican los nuevos Precios de Referencia de la Potencia (Potref) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), lo que impacta directamente en la composición final de la factura.

A pesar de este incremento, el gobierno provincial optó por mantener una medida de alivio para los sectores de menores ingresos. La resolución del EPRE prorroga el subsidio que beneficia a “los usuarios residenciales urbanos y rurales comprendidos en el Segmento Nivel 2- Menores Ingresos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE)”. Dicho subsidio equivale a un 6 por ciento de descuento sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) y se aplica “hasta un tope máximo de consumo de 300 kWh/mes”.

Para que el beneficio sea visible y no genere confusiones, la norma exige a las empresas distribuidoras que incluyan en la facturación de los usuarios beneficiados una leyenda destacada que diga: “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.

Finalmente, el documento también especifica que se mantiene el esquema de precios especiales para instituciones sin fines de lucro. De acuerdo a las resoluciones nacionales vigentes, las entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo continuarán pagando la luz al mismo precio que los usuarios residenciales de bajos ingresos.

