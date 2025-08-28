Se recuperaron 24 caballos abandonados en Concepción del Uruguay

Se trata de caballos maltratados y abandonados retirados de la vía pública, que son atendidos por veterinarios municipales de Concepción del Uruguay y puestos en guarda para luego entregar a adoptantes que cuentan con espacio y recursos para la atención.

La Municipalidad de Concepción del Uruguay sostiene las acciones para abordar el problema de los equinos sueltos en la vía pública. En tal sentido en los últimos meses se realizaron 24 secuestros, en diferentes situaciones. Principalmente se trató de animales sueltos en la vía pública, otros por malas condiciones sanitarias y algunos por siniestros o que han sido utilizados para cometer algún ilícito. En todos los casos, los animales se secuestran con personal policial, y la colaboración de personal de tránsito municipal.

Seguridad

En cada oportunidad, se da intervención para un primer control clínico a cargo de veterinarios de la Dirección de Sanidad Animal y se interviene en el caso que sea necesario. Los animales son retirados y puestos en guarda, para que una vez pasado el período legal, se entreguen a adoptantes que cuentan con espacio y recursos para la atención de los equinos.

Para propiciar la seguridad vial y salud de los animales, se recuerda a la comunidad el protocolo de acción sobre los caballos sueltos o en la vía pública, para salvaguardar la integridad física de los animales respetando sus derechos y garantizando una mayor seguridad vial para los habitantes de Concepción del Uruguay.

Protocolo de acción

El Protocolo de Acción comienza con el aviso a las autoridades por parte de los vecinos con un llamado al número 103, perteneciente a la Guardia de Tránsito, para que tomen registro y datos de lo que sucede, dejando además un teléfono de contacto.

Luego, se solicita colaboración a la Brigada de Prevención de Delitos Rurales para una correcta manipulación y traslado del animal, bregando en todo momento por su salud y bienestar. Una vez asegurado, la Dirección de Zoonosis y Sanidad Animal de la Municipalidad trabaja con sus veterinarios asistiendo y atendiendo de manera integral la salud del equino.

Finalmente, se realiza el informe administrativo y posterior traslado del animal a un campo de guarda. Se conforman las actas municipales de Tránsito, de secuestro, Zoonosis, y de constatación de sanidad para el tratamiento del caso en el Juzgado.

La Municipalidad de Concepción del Uruguay recuerda a los propietarios de equinos y otros animales que es fundamental cumplir con las normas de tenencia responsable para garantizar la seguridad de todos. La colaboración de la comunidad es esencia