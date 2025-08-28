Uno Entre Rios | La Provincia | caballos

Se recuperaron 24 caballos abandonados en Concepción del Uruguay

En los últimos meses, la Policía de Concepción del Uruguay rescató 24 caballos abandonados en la vía pública.

28 de agosto 2025 · 08:40hs
Se recuperaron 24 caballos abandonados en Concepción del Uruguay

Se recuperaron 24 caballos abandonados en Concepción del Uruguay

Se trata de caballos maltratados y abandonados retirados de la vía pública, que son atendidos por veterinarios municipales de Concepción del Uruguay y puestos en guarda para luego entregar a adoptantes que cuentan con espacio y recursos para la atención.

La Municipalidad de Concepción del Uruguay sostiene las acciones para abordar el problema de los equinos sueltos en la vía pública. En tal sentido en los últimos meses se realizaron 24 secuestros, en diferentes situaciones. Principalmente se trató de animales sueltos en la vía pública, otros por malas condiciones sanitarias y algunos por siniestros o que han sido utilizados para cometer algún ilícito. En todos los casos, los animales se secuestran con personal policial, y la colaboración de personal de tránsito municipal.

El proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial obtuvo dictamen de comisión y este jueves se trata en el plenario

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón.

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Seguridad

LEER MÁS: Concordia: un joven intentó ingresar dos caballos por el río Uruguay

En cada oportunidad, se da intervención para un primer control clínico a cargo de veterinarios de la Dirección de Sanidad Animal y se interviene en el caso que sea necesario. Los animales son retirados y puestos en guarda, para que una vez pasado el período legal, se entreguen a adoptantes que cuentan con espacio y recursos para la atención de los equinos.

Para propiciar la seguridad vial y salud de los animales, se recuerda a la comunidad el protocolo de acción sobre los caballos sueltos o en la vía pública, para salvaguardar la integridad física de los animales respetando sus derechos y garantizando una mayor seguridad vial para los habitantes de Concepción del Uruguay.

Protocolo de acción

El Protocolo de Acción comienza con el aviso a las autoridades por parte de los vecinos con un llamado al número 103, perteneciente a la Guardia de Tránsito, para que tomen registro y datos de lo que sucede, dejando además un teléfono de contacto.

Luego, se solicita colaboración a la Brigada de Prevención de Delitos Rurales para una correcta manipulación y traslado del animal, bregando en todo momento por su salud y bienestar. Una vez asegurado, la Dirección de Zoonosis y Sanidad Animal de la Municipalidad trabaja con sus veterinarios asistiendo y atendiendo de manera integral la salud del equino.

Finalmente, se realiza el informe administrativo y posterior traslado del animal a un campo de guarda. Se conforman las actas municipales de Tránsito, de secuestro, Zoonosis, y de constatación de sanidad para el tratamiento del caso en el Juzgado.

La Municipalidad de Concepción del Uruguay recuerda a los propietarios de equinos y otros animales que es fundamental cumplir con las normas de tenencia responsable para garantizar la seguridad de todos. La colaboración de la comunidad es esencia

caballos Concepción del Uruguay seguridad Abandono Maltrato animal
Noticias relacionadas
Ante los casos de suicidios, con el proyecto de crear un programa de salud mental se busca contener y dar asistencia a policías y personal penitenciario

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Los Bomberos trabajaron para sacar al animal.

Bomberos de Paraná salvarona un perro atrapado en una reja

Concordia: convocan a mateada para informar sobre el deterioro del río Uruguay.

Concordia: convocan a mateada para informar sobre el deterioro del río Uruguay

Ver comentarios

Lo último

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Ultimo Momento
Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Policiales
Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Ovación
Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

El entrerriano Vicente Taborda seguirá su carrera en Grecia

El entrerriano Vicente Taborda seguirá su carrera en Grecia

River Plate va por todo: busca avanzar en la Copa Argentina ante Unión en Mendoza

River Plate va por todo: busca avanzar en la Copa Argentina ante Unión en Mendoza

Baltazar Itria tuvo pasión, esfuerzo y dos Oro

Baltazar Itria tuvo pasión, esfuerzo y dos Oro

La provincia
Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Se recuperaron 24 caballos abandonados en Concepción del Uruguay

Se recuperaron 24 caballos abandonados en Concepción del Uruguay

Dejanos tu comentario