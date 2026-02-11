Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para este jueves para el territorio de Entre Ríos por tormentas fuertes.

Se esperan fuertes tormentas y ráfagas de viento en Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para este jueves por tormentas fuertes en Entre Ríos. Los departamentos La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Villaguay, Paraná, Diamante y Nogoyá serán afectados por tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

En tanto, para el sur de la provincia se pronostican tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

Ante esta situación, las recomendaciones son las indicadas a continuación:

- No sacar la basura.

- Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

- Evitar actividades al aire libre.

- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

- Minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

- Estar atentos ante la posible caída de granizo.

- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.