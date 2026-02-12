Uno Entre Rios | La Provincia | Lluvia

Fuerte lluvia anegó calles de Paraná en medio de alerta naranja

Una intensa lluvia anegó calles de Paraná este jueves a la mañana, en medio de una alerta naranja por tormentas fuertes en Entre Ríos.

12 de febrero 2026 · 09:51hs
A primeras horas de la mañana de este jueves, una intensa lluvia cayó sobre Paraná y provocó anegamientos en distintos puntos de la ciudad, generando complicaciones para el tránsito y para quienes debían salir de sus hogares para cumplir con sus actividades habituales.

Uno de los sectores más afectados fue la esquina de Urquiza y Presidente Perón, donde el agua cubrió gran parte de la calzada. Vecinos de la zona enviaron a UNO imágenes que muestran la intersección totalmente anegada, lo que dificultaba el tránsito vehicular y la salida de los residentes que intentaban dirigirse a sus trabajos en medio del temporal.

Urquiza anegada por la lluvia

Otra de las zonas muy afectadas fue en calle Caputo.

lluvia calle Caputto Paraná

Alerta

La situación se da en el marco de la alerta naranja emitida ayer por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves por tormentas fuertes en Entre Ríos. Según el organismo, los departamentos La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Villaguay, Paraná, Diamante y Nogoyá serán afectados por tormentas fuertes, algunas localmente severas.

De acuerdo al informe oficial, las tormentas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

En tanto, para el sur de la provincia se pronostican tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas condiciones incluirán lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. En esa zona se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.

Calles Urquiza anegada

Ante este panorama, se recomienda a la población circular con precaución, evitar calles anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Lluvia Paraná alerta naranja
