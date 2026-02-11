Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

En Paraná hubo una movilización contra la Reforma Laboral del Gobierno nacional

En Paraná, la multisectorial se movilizó en contra de la Reforma Laboral que por estas horas se trata en en el Senado de la Nación.

11 de febrero 2026 · 22:03hs
En Paraná hubo una marcha en contra de la Reforma Laboral propuesta por el Gobierno nacional. 

En Paraná hubo una marcha en contra de la Reforma Laboral propuesta por el Gobierno nacional. 

Sindicatos docentes, estatales y organizaciones sociales se movilizaron este miércoles en Paraná en el marco de la jornada nacional convocada en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que actualmente se debate en el Congreso.

La convocatoria fue encabezada por los gremios estatales y docentes, que marcharon por el centro de la capital entrerriana. Pidieron a los senadores entrerrianos Romina Almeida, Joaquín Benegas Lynch, ambos de La Libertad Avanza (LLA), y Adán Bahl (PJ), que voten en contra de la iniciativa.

Se esperan fuertes tormentas y ráfagas de viento en Entre Ríos.

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

La balacera se produjo cuando un grupo de chicas entrenaba en El Plumín.

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

LEER MÁS: La Multisectorial se moviliza este miércoles contra la reforma laboral

La movilización en Paraná

La concentración comenzó a las 18.30 en la Plaza 1° de Mayo de Paraná para desde allí marchar hasta Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno. Entre los gremios, estuvieron Agmer, ATE, AMET, AJER, Sadop, AGDU, Sitradu. UPCN, por su parte, convocó para las 17 frente a OSER y de allí se unió a la manifestación.

“Nos encontramos hoy luego de esta marcha y en todas las plazas del país para expresar nuestro rechazo a la reforma laboral esclavista que Milei quiere imponer a las y los trabajadores”, señalaron en el inicio del discurso.

Además, afirmaron que “la reforma laboral no es una solución a la necesidad de trabajo y salario de los argentinos” y responsabilizaron al Presidente por la crisis económica actual, al sostener que “el gobierno de Javier Milei es principal responsable de la crisis del mercado interno y productiva que sufrimos los trabajadores activos, jubilados, desocupados y de la economía popular”.

Durante el acto, cuestionaron el impacto de las primeras medidas económicas adoptadas en diciembre de 2023 y denunciaron que “el golpe devaluatorio fue un hachazo a los salarios” que no lograron recomponerse frente a la inflación.

Movilización en Paraná 2

También advirtieron que, según cifras citadas en el documento, “se cerraron 30 empresas por día, se perdieron 320 mil empleos formales”, y que el 70% de la población asalariada se encuentra por debajo de la canasta básica. “Los únicos que pagamos la fiesta somos los trabajadores”, remarcaron, al tiempo que vincularon el ajuste con el pago de deuda y la “timba financiera”.

En relación al contenido del proyecto, sostuvieron que la iniciativa “es la legalización de la precarización absoluta” y que representa “un ataque frontal a la Ley de Contrato de Trabajo y a los convenios colectivos”.

Además, señala Análisis, cuestionaron la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas mediante un banco de horas, la fragmentación de indemnizaciones, la flexibilización de vacaciones y las limitaciones al derecho de huelga. “Los derechos laborales no se negocian, la organización sindical no se entrega, el ajuste no se tolera. ¡No a la reforma laboral!”, proclamaron.

En el documento también se incluyeron críticas al gobernador Rogelio Frigerio y a legisladores entrerrianos que acompañaron leyes impulsadas por la Nación. “Exigimos a los senadores por Entre Ríos (…) que voten en contra y no sean parte de una nueva traición al pueblo argentino”, expresaron.

Finalmente, la Multisectorial ratificó su convocatoria a sostener la unidad y la movilización en defensa “de una patria justa, libre y soberana”, y anticipó que continuarán las acciones mientras el proyecto avance en el Congreso.

Paraná Movilización Reforma laboral gobierno nacional
Noticias relacionadas
detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en parana

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

la multisectorial se moviliza este miercoles contra la reforma laboral

La Multisectorial se moviliza este miércoles contra la reforma laboral

Malinche esta formado por Tomás, Miguel, el “Ruso” y Gabriel, quienes se codearan con bandas como CTM, Lethal y Asspera, entre otras

Todo el poder de Malinche estará en el Argentina Metal Fest 2026

En Paraná, el arroyo Las Viejas suma iluminación con energía solar. 

Paraná: el arroyo Las Viejas suma iluminación con energía solar

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno nacional hizo cambios de último momento y mantendrá los aportes a gremios y cámaras

El Gobierno nacional hizo cambios de último momento y mantendrá los aportes a gremios y cámaras

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

Ultimo Momento
El Gobierno nacional hizo cambios de último momento y mantendrá los aportes a gremios y cámaras

El Gobierno nacional hizo cambios de último momento y mantendrá los aportes a gremios y cámaras

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

En Paraná hubo una movilización contra la Reforma Laboral del Gobierno nacional

En Paraná hubo una movilización contra la Reforma Laboral del Gobierno nacional

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Policiales
Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Ovación
Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

La provincia
Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

En Paraná hubo una movilización contra la Reforma Laboral del Gobierno nacional

En Paraná hubo una movilización contra la Reforma Laboral del Gobierno nacional

Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Dejanos tu comentario