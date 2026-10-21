Liga Argentina: La Unión aportó la primer alegría para Entre Ríos

En su estreno como local en la Liga Argentina derrotó 79 a 64 a Pergamino Básquet. Central Entrerriano perdió 71 a 53 ante Unión, en Mar del Plata.

La Unión de Colón protagonizó la primer victoria de un elenco entrerriano en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet. En su estreno como local el Rojo derrotó 79 a 64 a Pergamino Básquet en un partido disputado en el estadio Carlos Delasoie en el marco de la Conferencia Sur.

Lucio Longoni fue la figura del local con 24 puntos de valoración, 12 en el tanteador, 10 rebotes y 2 recuperos. El goleador del Rojo fue Joaquín Sánchez con 15 anotaciones. En la visita Francisco Bonja se destacó con 18 puntos y 7 rebotes.

El primer festejo de La Unión de Colón

El elenco dirigido por Martín Guastavino tuvo un comienzo con intensidad defensiva que se contagió en el ataque. Buscó, propuso y convirtió para marcar el terreno. Pergamino apostó mucho a su tiro externo que lo ayudó a convertir y abrir el marcador pero también lo obligó a buscar otra alternativa en el goleo frente al error. El buen rodaje de la pelota, sumado a los aportes de Sánchez y Cabrera fueron claves para que el local se imponga por 28 a 19.

En el segundo período, la visita se encontró con el aro, mientras que al Rojo le costó mantener su efectividad pero pudo sostener su intensidad defensiva, que se tradujo en tiros sobre la chicharra de los de Pagura y algunos errores. De a poco volvió al juego impuesto en el arranque para irse al descanso arriba por 40 a 30.

El tercer cuarto La Unión mostró su mejor cara, recuperó pelotas, impuso su juego y pudo marcar la diferencia, haciendo notar el juego extra que ya llevaba. Pergamino se afirmó mucho en su capitán aportando experiencia, y también buscó convertir en el poste bajo con la ayuda de Bonja, pero el local cerró espacios y nuevamente se impuso por 61 a 42.

El final tuvo un anfitrión más relajado, descansado que incluso por momentos pecó y lo pagó caro. Repetti en la visita aportó puntos importantes que supieron mantener en juego a los de Pergamino. Sin embargo el conjunto colonense no iba a ceder tan fácil en su territorio, volvió a activarse y lo cerró mejor, imponiéndose por 79 a 64.

Central Entrerriano cerró la gira con otra derrota

Central Entrerriano de Gualeguaychú perdió 71 a 53 ante Unión de Mar del Plata en el cierre de la primer gira de la temporada. El Rojinegro perdió los tres encuentros que disputó en condición de visitante.

Juan Esteban De la Fuente fue el máximo goleador y el destacado del Celeste, con 17 puntos y ocho rebotes. Fausto Moussa, autor de 15 tantos, fue el jugador más desequilibrante del elenco dirigido por Martín Pascal.

El local tomó la iniciativa en el primer cuarto, con Eric Kibi como referencia anotadora y los triples de Patricio Piñero y De la Fuente. El aporte de Esteban Corroto, con cuatro puntos desde el banco, ayudó a cerrar el segmento 20 a 10.

En el segundo parcial, Unión aceleró con Joaquín Cabrera, Piñero y De la Fuente: metió un parcial de 8-0 para escaparse 31 a 13 y luego amplió la diferencia a 21. Central respondió con una corrida de 8-0, impulsada por dos triples de Manuel Gómez, pero El Quincho llegó al descanso arriba 43 a 26.

El tercer cuarto tuvo menor producción ofensiva y terminó igualado en 13. Mika Montoya aportó cuatro puntos y De la Fuente convirtió a larga distancia para sostener la ventaja. Central encontró respuestas en Ignacio Ortega, aunque no logró reducir la distancia: el local entró al último período 56 a 39.

En el cierre, cinco puntos de Cabrera mantuvieron el control del Celeste. Fausto Moussa, goleador visitante con 15, sostuvo las posibilidades de Central, sin alcanzar a comprometer el resultado. Kibi completó ocho puntos y once rebotes.

Central Entrerriano se fue de Mar del Plata con dos derrotas luego de caer el domingo ante Quilmes. Por su parte, Unión iniciará una gira de dos partidos en condición de visitante el próximo martes, cuando enfrente a Centenario de Venado Tuerto.