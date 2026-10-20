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Salud mental: Entre Ríos fortalece las acciones de promoción y prevención en la provincia

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Salud y otras áreas, impulsa propuestas participativas y comunitarias en el marco del Mes de la Salud Mental.

20 de octubre 2026 · 19:09hs
Entre Ríos fortalece las acciones de promoción y prevención acerca de la salud mental. 

Entre Ríos fortalece las acciones de promoción y prevención acerca de la salud mental. 

La Provincia continúa desarrollando acciones de promoción, prevención y sensibilización en el marco del Mes de la Salud Mental, con el objetivo de visibilizar la temática, fomentar el diálogo y fortalecer el cuidado integral de la salud mental en la comunidad.

En este contexto, este miércoles, a partir de las 9, se llevará a cabo una Jornada por la Salud Mental: “La juventud toma la palabra. Un espacio para hablar, crear y cuidarnos”, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de la capital entrerriana.

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La propuesta está destinada a estudiantes de escuelas secundarias convocados por el Consejo General de Educación (CGE) y al público en general, e invita a compartir experiencias, expresar ideas y reflexionar colectivamente sobre la importancia del bienestar emocional y los vínculos comunitarios.

Entre Ríos, y la salud mental

El encuentro tendrá un enfoque intersectorial y participativo, con especial atención a las juventudes como protagonistas de la construcción de espacios de escucha, acompañamiento y cuidado. La iniciativa busca promover la participación activa de los jóvenes, reconocer sus voces y generar oportunidades para abordar la salud mental desde una perspectiva comunitaria, integral y libre de estigmas.

Al respecto, el director general de Salud Mental, Esteban Dávila, destacó: “Es fundamental que la salud mental esté presente en la agenda pública y comunitaria durante todo el año. Generar estos espacios de encuentro, escucha y participación es una acción concreta de promoción y prevención, porque nos permite construir herramientas colectivas, derribar prejuicios y favorecer que las personas puedan expresar lo que les pasa y buscar acompañamiento cuando lo necesitan”.

Cabe destacar que, la propuesta surge del trabajo intersectorial entre distintas áreas del Gobierno provincial: los ministerios de Salud y Desarrollo Humano; los consejos General de Educación (CGE) y del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf); el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), las cámaras de Diputados y Senadores y la Dirección de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana.

Más aspectos para tener en cuenta

Habrá stands informativos, muestras culturales y dinámicas participativas a cargo de distintos efectores y organismos, entre ellos: Dirección General de Salud Mental; Senado; Complejo Integral de Salud Comunitaria; los centros de Salud Mental de las Juventudes, de Salud Mercedes de Giusto y Huella; CGE; Iprodi; Copnaf y los programas de abordaje de Problemáticas de Consumo y de la Violencia Social. Además, la jornada tendrá una radio abierta a cargo de la Cámara de Diputados, que acompañará el desarrollo de las distintas actividades.

La propuesta incluirá también conversatorios y talleres participativos destinados a generar espacios de intercambio y reflexión con las juventudes sobre temáticas vinculadas a la salud mental, la prevención de los consumos problemáticos y la prevención del suicidio.

Salud mental Entre Ríos Promoción Provincia
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