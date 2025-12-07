Convocante encuentro de rodanteros en Concordia

Más de 140 equipos de toda Argentina y de países vecinos se reúnen en las Termas de Punta Viracho de Concordia.

De todo el país se reúnen este fin de semana en las Termas de Punta Viracho.

Por cuarto año consecutivo la península del lago de Salto Grande es el escenario del Encuentro de Rodanteros que congrega a más de 140 equipos y más de 500 personas que han llegado de diferentes partes del país y del Uruguay.

Como cada año y a esta altura del año se volvió un clásico la congregación de fanáticos de la aventura, ya sea con casas rodantes o motorhome. En esta oportunidad el camping de la Temas de Punta Viracho recibió desde el viernes a muchos visitantes dispuestos a pasar cuatro días de esparcimiento.

rodanteros concordia.jpg Las casas rodantes son un gran atractivo turístico en Concordia.

Amistad de rodanteros

“Amistad, fogón y aventuras rodanteras”, es el lema de este año que promete ser espectacular hasta mañana cuando se haga la desconcentración.

Llegaron equipos de distintos lugares, como Río Negro, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Buenos Aires, como de la República Oriental del Uruguay, Brasil y Chile para disfrutar de la naturaleza y compartir vivencias con personas que tienen el mismo sentido de viaje.

“Nosotros consideramos rodanteros a todas las personas que viajan con algún vehículo y hagan turismo social, pudiendo conocer Argentina o cualquier lugar del mundo. Pueden viajar en una bicicleta, en una moto o hasta en un auto, una camioneta bien equipada o una casa rodante. Es el que anda sobre ruedas disfrutando de su pasión, que es conocer la Argentina o simplemente visitar otras ciudades y hacer amigos”, explicaron desde la organización.

Desde la organización comentaron que las actividades vinculadas a los motorhomes crecieron tras la pandemia, debido a la necesidad de la gente de salir, y agregaron que muchos de los participantes toman la afición como una posibilidad laboral, al ir generando contenidos para las redes sociales.

Tanto viernes y sábado estuvieron realizando varias actividades, mientras que hoy visitarán la bodega Ciandra Hermanos, donde recorrerán el viñedo y la fábrica, en tanto que por la noche está previsto el Sabor Termal bajo la organización de Codesal. Mañana será el último día y para ello está previsto cerrar el evento con una especie de picnic y más tarde se confeccionará el árbol de navidad rodantero, con ornamentaciones que cada viajero trajo de su localidad.

“Hay gente que volvió nuevamente a visitarnos y otros que vinieron por primera vez. Después está la gente que no puede venir, pero lo comentó al encuentro y son como embajadores que tenemos para que vengan otros participantes”, comentaron.

Rodanteros Concordia.jpg

El impulso en Concordia

Al mismo tiempo destacaron que gracias al apoyo brindado desde el municipio para que se realice el encuentro y dejó entreabierta la posibilidad que el año próximo se continúe con estos encuentros, que generan un espacio de encuentro y amistad entre rodanteros de todo el país.

En países como Canadá o Estados Unidos hay una enorme y consolidada cultura de viajes en motorhome, camper u otro tipo de casa rodante. Sin embargo, para los argentinos, los viajes sobre ruedas son aún una novedad. Todavía queda mucho por descubrir respecto de la vida en motorhome, con su virtudes y dificultades, curiosidades que van desde los requerimientos a la hora de una compra, las complicaciones para conducirlo y los servicios que se encontrarán disponibles en ruta. Pero cada vez son más los curiosos y los que ya se animaron a probar una nueva manera de viajar, de disfrutar el tiempo libre, de acercarse a la naturaleza y de establecer vínculos. Todos ellos vivirán están viviendo esa experiencia en Concordia.

“Creemos que se podía hacer algo para destacar nuestra ciudad, porque tenemos un lago muy lindo y los campings son muy adecuados para estos eventos. Queríamos lograr que la gente conociera Concordia, se quedara impactada y quisiera volver, con el sentido de reactivar el turismo y la economía local”, precisaron.

Este encuentro tiene como objetivo no sólo brindar una experiencia inolvidable a los participantes, sino también promover el turismo en la región. “Los campings de la ciudad tienen que adaptarse a los equipos, porque a veces vienen con mucho equipamiento y no están muy preparados. Pero, a medida que va pasando el tiempo, entenderán que tienen que seguir invirtiendo para que esta gente siga viniendo”, finalizaron.