"A la Libertad" avanza en Paraná, Concordia y Feliciano

Ruben Gonzalo Rodriguez, Cofundador de LLA; Agustín Villalba, impulsor del encuentro e integrante destacado de LLA Concordia; Ramiro Maximiliano Rodriguez, Cofundador de LLA; Dr. Ignacio Cabrera, Referente de LLA Concordia y miembro esencial de esta construcción; Omar Cabrol, integrante de la Mesa Chica de ALL Paraná y José Garbarino, Corresponsable de Medios de ALL Paraná.

Referentes de A la Libertad, espacio interno de La Libertad Avanza LLA de Paraná, extiende la militancia a más departamentos de la provincia y arma equipos en Concordia y Feliciano.

Actualmente A la Libertad Entre Ríos está integrado por los departamentos Concordia, Diamante, Federal, Feliciano y Paraná, entre otros. Asimismo, desde la capital entrerriana la meta es llegar construir equipos comprometidos con la llamada ‘batalla cultural’ y con el “proceso de transformación política y económica” que comenzó Javier Milei.

Durante la primera semana de diciembre, los responsables e iniciadores de A la Liberta Paraná, los hermanos Ramiro y Rubén Rodríguez, junto a integrantes de la mesa chica de Paraná, José Garbarino y Omar Cabrol, se trasladaron a Concordia y a Feliciano para coordinar acciones del espacio en dichos departamentos con el fin de contribuir con el armado provincial que LLA Entre Ríos ara 2027.

Reflexión pos-electoral

“De la mano del Gobierno Nacional, LA LIBERTAD AVANZA marcó un antes y un después. Los argentinos le dimos nuestro voto de confianza a una fuerza que tiene muy claro los objetivos. Como decía el slogan de campaña: “LA LIBERTAD AVANZA o Argentina retrocede”. No hay futuro en el fracaso populista; no podemos volver a la “maquinita de corrupción K”.

“A LA LIBERTAD” propone profundizar este modelo para sacar de la pobreza a la familia argentina, para ser cada vez más libres, para eliminar impuestos que invaden la propiedad privada y restringen la voluntad de los empresarios para producir y dar trabajo; las reformas, laboral y tributaria, son indispensables para favorecer el desarrollo; la producción y el empleo privado son los verdaderos motores de la recuperación salarial y, por ende, de las jubilaciones, de la educación, de la salud y del ingreso en general. El superávit fiscal, la estabilidad, el campo (ganadería y agro), el sector empresario, la inversión, la apertura de nuestro mercado al mundo occidental civilizado y otros preceptos mencionados en campaña, no sólo enumeran características deseadas, sino que, por el contrario, son algunos de los fundamentos indispensables para el desarrollo de nuestra nación”.

Construcción Provincial

“Como parte de este modelo liberal libertario, debemos remarcar que Javier Milei, Karina Milei y el armado nacional, junto a los equipos provinciales y departamentales de LLA son los verdaderos protagonistas del triunfo nacional. En este marco, A LA LIBERTAD fue y es parte fundamental de LLA en Paraná. A LA LIBERTAD, en su momento, trabajó por la llegada de Andrés Laumann a la Presidencia de LA LIBERTAD AVANZA, Departamento Paraná. Hoy, A LA LIBERTAD, luego de una breve pausa, está analizando el contexto pos electoral para reiniciar el trabajo territorial y continuar llevando el mensaje de nuestro Presidente a más y más entrerrianos”, indicó Rubén Rodríguez.

Por su parte, Ramiro Rodríguez expresó: “Los electos Senadores Nacionales, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y el Diputado Nacional, Andrés Laumann, llegaron al Congreso, gracias al trabajo y a la convicción de aquellos entrerrianos que defendieron, a capa y espada, las ideas de la libertad (...) Quienes nos jugamos por las ideas de la libertad, sabemos que el triunfo provincial y nacional, fue resultado y responsabilidad total de LA LIBERTAD AVANZA”.

Conociendo las internas del partido, los referentes de A la librtad remarcaron que, en lo inmediato, la LLA debe configurarse de modo tal que el futuro dependa, exclusivamente, de quienes forman parte de este proyecto liberal desde la conformación del partido; sin “paracaidistas” que intenten apropiarse de los espacios.

A la vez remarcaron un contexto donde ya aparecen autoproclamados candidatos a Intendentes por LLA. Pero, según referentes del espacio, la construcción provincial y de cada departamento necesita un partido fuerte y sano. “Estamos cansados de los oportunistas de siempre, nosotros no estamos de acuerdo con esta cultura política retrograda; dependerá de nuestro partido provincial, determinar dicha construcción”.

Quiénes son

Los referentes del espacio son el doctor Jorge Zebruk y Mirta Martinez (Pte. y Vice de LLA en el departamento). En Paraná, Ramiro y Rubén Rodríguez dirigen el espacio junto a un gran grupo de afiliados, profesionales, emprendedores, comerciantes, periodistas.

En Diamante, de la mano de Sergio Jacobi (Pte. del partido por el Departamento), Mónica Rodríguez y demás autoridades.

En Concordia, Ignacio Cabrera, referente de LLA Departamental, junto a Agustín Villalba.

Por su parte, un gran grupo de personas independientes, provenientes de diversos sectores en el Departamento Feliciano, se integran a esta creciente fuerza provincial llamada A LA LIBERTAD.