La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Desde este domingo comenzó a operar la empresa San José en el transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná. 237 choferes de ERSA y Mariano Moreno quedaron a la espera de saber si serán reincorporados a la nueva empresa. La esposa de un chofer hizo circular por redes sociales una emotiva carta para los colegas.

Desde la jornada de este domingo, en la ciudad de Paraná comienza a operar un sistema completamente renovado de transporte urbano de pasajeros, resultado de un proceso licitatorio que se extendió durante meses e incorporó diversas instancias de participación ciudadana. La Municipalidad presentó la nueva flota compuesta por 77 colectivos cero kilómetro, que estarán a cargo de la empresa San José y que representan un cambio sustancial en la movilidad cotidiana de miles de vecinos.

Colectivo.jpeg Paraná: el servicio de transporte se reestableció pero sigue el conflicto.

En ese sentido, la pareja de uno de los choferes que quedó sin su puesto de trabajo, hizo circular a través de las redes sociales una carta en la que da cuenta de la triste situación en la que se encuentran los trabajadores ante la incertidumbre y

A continuación reproducimos de manera literal la carta escrita por la señora:

"Chicos... a ustedes que se perdieron nacimientos de sus hijos. Que se perdieron cumpleaños. Bautismos, bodas etc. Por cumplir con el servicio que les tocaba. A ustedes que se tuvieron que bancar 12 o más horas arriba de un Cole solo para llevarle la comida a la mesa a la familia. A ustedes que hoy en día están muy nerviosos. Perdiendoce colaciones. Eventos de fin de año. Momentos en familia. Por andar atrás de una empresa que arranco hoy con 25 choferes. Sabiendo que ustedes son más de 200. Y completaban el cupo para lo q se necesitan. Lloren amigos. Larguen esa bronca x la mala justicia que nos invade. Ayer ví q algunos de ustedes se despedían de sus coches. Un chófer de la 3 a 2 años de jubilarse. Se despidió con un estado muy profundo y doloroso. A ese compañero lo tienen q apoyar. Se tienen que apoyar mutuamente. Ser fuertes. X ustedes y por esas mujeres he hijos que lo están esperando en su hogar. Que hace días que los ven nervioso. Sin comer. Angustiados.. muchas señoras mayores subían al Cole y charlaban con ustedes. Cómo chicas también para los q son solteros. Pero ustedes siempre con respeto. lloren amigos. Lloren mucho.. no se muevan de donde tienen que estar. Es su lugar. Si puesto. Se lo merecen. Y no se olviden de una cosa. Ustedes son 237 cumplían el servicio.. que servicio puede cumplir una empresa que tiene tan solo 25 chóferes. Piensen en su famila. Hijos. Y sobre todo en q ustedes son el sostén de sus familias. Cómo ustedes están mal ellos también lo están. Atte.. mujer de un chófer".