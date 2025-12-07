Uno Entre Rios | Concordia

Concordia: chocó una columna y quedó con las cuatro ruedas hacia arriba

7 de diciembre 2025 · 10:45hs
Un choque y vuleco ocurrió en la mañana del domingo en la intersección de calles Valle y Odiard, en Concordia. Al llegar la policía encontró un auto Volkswagen Bora volcado y una columna de alumbrado público completamente doblada. En la mala maniobra el VW había además impactado contra una camioneta Ford F-100 que se encontraba estacionada sobre la vereda.

El hecho se desencadenó cuando el conductor del VW Bora circulaba en sentido norte–sur por calle Odiard y al cruzar J. J. Valle, por causas que se trataban de establecer, perdió el control del rodado, para luego impactar contra una columna del alumbrado público —que quedó destruida por completo— y posteriormente volcó, quedando con las ruedas hacia arriba. Tras el vuelco, el vehículo terminó golpeando el lateral derecho de la Ford F-100 estacionada, publica Concordia policiales.

El automóvil era conducido por un joven de 25 años que iba acompañado por un menor de edad. Ambos fueron asistidos por personal policial y trasladados al hospital Masvernat, donde recibieron atención médica. Según los datos preliminares, a pesar de la violencia del impacto, solo presentaban lesiones leves.

En cuanto a los daños materiales, el Volkswagen Bora resultó prácticamente destruido, mientras que la camioneta sufrió daños visibles en su parte lateral.

