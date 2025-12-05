Ángela Leiva cierra la primera noche de la 47º Fiesta Nacional de la Citricultura, en el Parque Central “Viñedos Moulins” de Concordia.

Con la presencia de Angela Leiva, Concordia vivirá la 47° Fiesta Nacional de la Citricultura

Este viernes 5 de diciembre Concordia comienza a vivir y disfrutar la 47º Fiesta Nacional de la Citricultura , en el Parque Central “Viñedos Moulins”. El acto inaugural se desarrollará a las 20:30 con la presencia de autoridades, representantes del sector citrícola, postulantes a embajadoras e invitados. Ángela Leiva cierra la primera noche.

Los ingresos para el público se habilitarán desde las 19 horas. La apertura del escenario para la primera jornada está anunciada para las 21 horas con las presentaciones del Ballet “El Ceibo” y “Aromas Gauchas”, Hilda Santana, La Rocola, Desfile elegante sport de postulantes a embajadoras, Deja Vú y Ángela Leiva.

Sábado 6 de diciembre: Academia “Golden Squad”, Ramoncito Maydana, Presentación de soberanas invitadas, Ruidos Molestos, Desfile elegante de postulantes a embajadoras, Sentimiento Original, Desfile y presentación de embajadoras, Elección de la nueva corte de embajadoras y Márama - DJ + Golden.

Domingo 7 de diciembre: Ballet “Sembrando Futuro”, Alcides Quiroz, Los piratas, Actuación y presentación del Carnaval, Rafael Soto, Naty Martínez y Uriel Lozano.

Expo Citrus

La Expo Citrus contará con stands y presencia de instituciones, organismos y empresas. Las actividades se desarrollarán tanto en el interior del Centro de Convenciones como en el exterior del mismo.

El horario será, durante los tres días, de 19 a 21:30 horas.

Transporte

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte se informa que durante este fin de semana, habrá servicios especiales de distintas líneas de transporte urbano de pasajeros:

Inicio de recorrido: 2:00 hs.

Estacionamiento de colectivos:

Línea 2 y Línea 7 - Dársena de calle San Lorenzo entre Gobernador Cresto y Sarmiento.

Línea 1 y Línea 3 - Dársena de calle San Lorenzo entre Sarmiento y Próspero Bovino.

Los recorridos son flexibles por lo que los pasajeros deberán acercarse al chófer e informar el destino de su viaje. El mismo le indicará qué línea debe tomar.

Citricultura.jpeg Se estima que la citricultura genera 100 mil empleos diarios en la región.

Servicios

Línea 2: Barrio Nebel, San Agustín, Eva Perón hacia el norte, ingreso a La Bianca y Pampa Soler.

Línea 7: San Lorenzo, Tavella. Ingreso a La Bianca. Llega a Villa Zorraquin.

Línea 1: San Lorenzo, H. Primo, Las Heras y recorrido habitual.

Línea 3: San Lorenzo, Tavella, Pte. Illia. Recorrido habitual hasta Barrio Sarmiento, Los Pájaros y Camba Paso, entre otros.

El día sábado la Línea 1 será reemplazada por la Línea 5 que realizará el mismo servicio.

Entradas

Continúa a la venta el bono contribución que, para las tres noches, tiene un valor de $20.000 pesos. Con él, se participa por el sorteo de los siguientes premios: un automóvil VW Polo Track MY 2025, un viaje a Brasil para dos personas y un TV Led de 65”.

La entrada general por día es de $9.000, sin acceso a los sorteos. Las sillas tienen un costo de $15.000 (por orden de llegada). Mientras que, los jubilados abonan un 50% del valor de las entradas diarias. Menores de 12 años ingresan gratis.

Quienes deseen adquirir el bono, las entradas generales o las sillas, puedan acercarse a los siguientes puntos de venta:

Plaza 25 de Mayo (Urquiza y Mitre) de 9:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas.

En Consumax, en horario comercial, en las siguientes sucursales: San Martín 29; San Martín 31; Entre Ríos 780; Tavella 1648.

Los ganadores de los premios deberán estar presentes en el predio al momento de los sorteos.