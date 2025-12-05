Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Con la presencia de Angela Leiva, Concordia vivirá la 47° Fiesta Nacional de la Citricultura

Ángela Leiva cierra la primera noche de la 47º Fiesta Nacional de la Citricultura, en el Parque Central “Viñedos Moulins” de Concordia.

5 de diciembre 2025 · 08:26hs
Con la presencia de Angela Leiva

Con la presencia de Angela Leiva, Concordia vivirá la 47° Fiesta Nacional de la Citricultura
Con la presencia de Angela Leiva, Concordia vivirá la 47° Fiesta Nacional de la Citricultura

Este viernes 5 de diciembre Concordia comienza a vivir y disfrutar la 47º Fiesta Nacional de la Citricultura, en el Parque Central “Viñedos Moulins”. El acto inaugural se desarrollará a las 20:30 con la presencia de autoridades, representantes del sector citrícola, postulantes a embajadoras e invitados. Ángela Leiva cierra la primera noche.

Los ingresos para el público se habilitarán desde las 19 horas. La apertura del escenario para la primera jornada está anunciada para las 21 horas con las presentaciones del Ballet “El Ceibo” y “Aromas Gauchas”, Hilda Santana, La Rocola, Desfile elegante sport de postulantes a embajadoras, Deja Vú y Ángela Leiva.

De todo el país se reúnen este fin de semana en las Termas de Punta Viracho.

Convocante encuentro de rodanteros en Concordia

Reunión de La Libertad Avanza (LLA) enFeliciano.

"A la Libertad" avanza en Paraná, Concordia y Feliciano

Sábado 6 de diciembre: Academia “Golden Squad”, Ramoncito Maydana, Presentación de soberanas invitadas, Ruidos Molestos, Desfile elegante de postulantes a embajadoras, Sentimiento Original, Desfile y presentación de embajadoras, Elección de la nueva corte de embajadoras y Márama - DJ + Golden.

Domingo 7 de diciembre: Ballet “Sembrando Futuro”, Alcides Quiroz, Los piratas, Actuación y presentación del Carnaval, Rafael Soto, Naty Martínez y Uriel Lozano.

LEER MÁS: La citricultura, una economía que no debemos descuidar

Expo Citrus

La Expo Citrus contará con stands y presencia de instituciones, organismos y empresas. Las actividades se desarrollarán tanto en el interior del Centro de Convenciones como en el exterior del mismo.

El horario será, durante los tres días, de 19 a 21:30 horas.

Transporte

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte se informa que durante este fin de semana, habrá servicios especiales de distintas líneas de transporte urbano de pasajeros:

Inicio de recorrido: 2:00 hs.

Estacionamiento de colectivos:

Línea 2 y Línea 7 - Dársena de calle San Lorenzo entre Gobernador Cresto y Sarmiento.

Línea 1 y Línea 3 - Dársena de calle San Lorenzo entre Sarmiento y Próspero Bovino.

Los recorridos son flexibles por lo que los pasajeros deberán acercarse al chófer e informar el destino de su viaje. El mismo le indicará qué línea debe tomar.

Citricultura.jpeg
Se estima que la citricultura genera 100 mil empleos diarios en la región.

Se estima que la citricultura genera 100 mil empleos diarios en la región.

Servicios

Línea 2: Barrio Nebel, San Agustín, Eva Perón hacia el norte, ingreso a La Bianca y Pampa Soler.

Línea 7: San Lorenzo, Tavella. Ingreso a La Bianca. Llega a Villa Zorraquin.

Línea 1: San Lorenzo, H. Primo, Las Heras y recorrido habitual.

Línea 3: San Lorenzo, Tavella, Pte. Illia. Recorrido habitual hasta Barrio Sarmiento, Los Pájaros y Camba Paso, entre otros.

El día sábado la Línea 1 será reemplazada por la Línea 5 que realizará el mismo servicio.

Entradas

Continúa a la venta el bono contribución que, para las tres noches, tiene un valor de $20.000 pesos. Con él, se participa por el sorteo de los siguientes premios: un automóvil VW Polo Track MY 2025, un viaje a Brasil para dos personas y un TV Led de 65”.

La entrada general por día es de $9.000, sin acceso a los sorteos. Las sillas tienen un costo de $15.000 (por orden de llegada). Mientras que, los jubilados abonan un 50% del valor de las entradas diarias. Menores de 12 años ingresan gratis.

Quienes deseen adquirir el bono, las entradas generales o las sillas, puedan acercarse a los siguientes puntos de venta:

Plaza 25 de Mayo (Urquiza y Mitre) de 9:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas.

En Consumax, en horario comercial, en las siguientes sucursales: San Martín 29; San Martín 31; Entre Ríos 780; Tavella 1648.

Los ganadores de los premios deberán estar presentes en el predio al momento de los sorteos.

Concordia Citricultura Ángela Leiva Servicios
Noticias relacionadas
Concordia: una denuncia vecinal permitió el rescate de una perra desnutrida.

Concordia: una denuncia vecinal permitió el rescate de una perra desnutrida

El concordiense Franco Quiroz es nuevo jugador de All Boys.

El concordiense Franco Quiroz es nuevo jugador de All Boys

El restaurante Lo de Vivi de Concordia cerró tras perder un millonario juicio laboral, generando polémica en la ciudad y un comunicado del Centro de Comercio.

Polémica en Concordia por el cierre de un restaurante tras perder un juicio laboral

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida.

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Ver comentarios

Lo último

Irina Hergert, una mujer que destruye prejuicios machistas

Irina Hergert, una mujer que destruye prejuicios machistas

Horóscopo del domingo7 de diciembre de 2025

Horóscopo del domingo7 de diciembre de 2025

Convocante encuentro de rodanteros en Concordia

Convocante encuentro de rodanteros en Concordia

Ultimo Momento
Irina Hergert, una mujer que destruye prejuicios machistas

Irina Hergert, una mujer que destruye prejuicios machistas

Horóscopo del domingo7 de diciembre de 2025

Horóscopo del domingo7 de diciembre de 2025

Convocante encuentro de rodanteros en Concordia

Convocante encuentro de rodanteros en Concordia

SMN: pronostican tormentas y rige alerta para el lunes

SMN: pronostican tormentas y rige alerta para el lunes

Boca y Racing juegan por un lugar en la final del certamen

Boca y Racing juegan por un lugar en la final del certamen

Policiales
Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Larroque: secuestran 131 dosis de cocaína listas para la venta

Larroque: secuestran 131 dosis de cocaína listas para la venta

Paraná: detienen a un hombre con medio kilo de marihuana

Paraná: detienen a un hombre con medio kilo de marihuana

Concordia: una denuncia vecinal permitió el rescate de una perra desnutrida

Concordia: una denuncia vecinal permitió el rescate de una perra desnutrida

Ovación
Torneo Regional Amateur: los equipos paranaenses quieren sacar ventaja como local

Torneo Regional Amateur: los equipos paranaenses quieren sacar ventaja como local

Estudiantes Negro es el campeón del Torneo Oficial de Damas

Estudiantes Negro es el campeón del Torneo Oficial de Damas

¡Messi lo logró! Inter Miami es campeón de la MLS por primera vez en su historia

¡Messi lo logró! Inter Miami es campeón de la MLS por primera vez en su historia

Boca y Racing juegan por un lugar en la final del certamen

Boca y Racing juegan por un lugar en la final del certamen

Mundial 2026: la Selección Argentina conoce la fecha y hora de los partidos en fase de grupos

Mundial 2026: la Selección Argentina conoce la fecha y hora de los partidos en fase de grupos

La provincia
Irina Hergert, una mujer que destruye prejuicios machistas

Irina Hergert, una mujer que destruye prejuicios machistas

Convocante encuentro de rodanteros en Concordia

Convocante encuentro de rodanteros en Concordia

SMN: pronostican tormentas y rige alerta para el lunes

SMN: pronostican tormentas y rige alerta para el lunes

Médicos del Círculo Médico de Paraná sostienen la atención a pesar de demoras en los pagos de OSER

Médicos del Círculo Médico de Paraná sostienen la atención a pesar de demoras en los pagos de OSER

Confirman fechas de pago del bono, aguinaldo y haberes para trabajadores municipales

Confirman fechas de pago del bono, aguinaldo y haberes para trabajadores municipales

Dejanos tu comentario