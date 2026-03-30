La actividad económica volvió a caer un 2,9% interanual en febrero

El dato de la actividad económica contrasta con el optimismo generado por la suba del 1,9% en enero. La industria y el comercio son los sectores más golpeados.

El dato contrasta con el optimismo generado por la suba del 1,9% en enero. La industria y el comercio son los sectores más golpeados.

El dato contrasta con el optimismo generado por la suba del 1,9% en enero. La industria y el comercio son los sectores más golpeados.

La actividad económica registró una contracción del 2,9% interanual en febrero . Según el Índice General de Actividad de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, el indicador también exhibió una baja desestacionalizada del 0,5% frente a enero . De esta manera, el primer bimestre acumuló una caída del 1,9%.

Este retroceso interrumpe la mejora insinuada a comienzos de 2026. En enero, el INDEC había reportado una suba interanual del 1,9% , un resultado que el ministro de Economía, Luis Caputo , celebró como un máximo histórico. La nueva baja introduce dudas sobre la viabilidad de la meta oficial de crecimiento para el año en curso.

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El análisis sectorial expone un escenario de fuertes contrastes. La industria manufacturera sufrió un desplome del 7,9% interanual, traccionada por descensos en maquinaria, equipos y producción de alimentos. A su vez, el comercio minorista y mayorista reflejó la debilidad del consumo interno con una caída del 6,9%.

El sector de Electricidad, Gas y Agua también retrocedió un 5,6%, en respuesta a una menor demanda de los hogares y de las actividades productivas. Mientras tanto, rubros como la construcción o el transporte apenas lograron variaciones positivas marginales en torno al 0,7%, y la administración pública anotó una leve baja.

Industria Pyme caida ventas empleo

En la vereda opuesta, los rubros vinculados a la exportación de recursos naturales sostuvieron su dinamismo. El sector de Minas y Canteras creció un 12,6% por los niveles récord en Vaca Muerta. Asimismo, el campo aportó un alza del 6,7% por la cosecha agrícola, pese al declive ganadero.

El panorama refleja una economía dividida en dos velocidades. Los motores tradicionales asociados al mercado interno continúan en terreno negativo, frente a la firmeza de los sectores exportadores y la intermediación financiera, que subió un 8,8%.