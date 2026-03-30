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La actividad económica volvió a caer un 2,9% interanual en febrero

El dato de la actividad económica contrasta con el optimismo generado por la suba del 1,9% en enero. La industria y el comercio son los sectores más golpeados.

30 de marzo 2026 · 12:39hs
El dato contrasta con el optimismo generado por la suba del 1

El dato contrasta con el optimismo generado por la suba del 1,9% en enero. La industria y el comercio son los sectores más golpeados.
El dato contrasta con el optimismo generado por la suba del 1

El dato contrasta con el optimismo generado por la suba del 1,9% en enero. La industria y el comercio son los sectores más golpeados.

La actividad económica registró una contracción del 2,9% interanual en febrero. Según el Índice General de Actividad de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, el indicador también exhibió una baja desestacionalizada del 0,5% frente a enero. De esta manera, el primer bimestre acumuló una caída del 1,9%.

LEER MÁS: El consumo de los hogares argentinos volvió a caer en febrero

Este retroceso interrumpe la mejora insinuada a comienzos de 2026. En enero, el INDEC había reportado una suba interanual del 1,9%, un resultado que el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró como un máximo histórico. La nueva baja introduce dudas sobre la viabilidad de la meta oficial de crecimiento para el año en curso.

El Indec informó que la actividad económica creció un 1,6% internaual durante enero.

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El análisis sectorial expone un escenario de fuertes contrastes. La industria manufacturera sufrió un desplome del 7,9% interanual, traccionada por descensos en maquinaria, equipos y producción de alimentos. A su vez, el comercio minorista y mayorista reflejó la debilidad del consumo interno con una caída del 6,9%.

El sector de Electricidad, Gas y Agua también retrocedió un 5,6%, en respuesta a una menor demanda de los hogares y de las actividades productivas. Mientras tanto, rubros como la construcción o el transporte apenas lograron variaciones positivas marginales en torno al 0,7%, y la administración pública anotó una leve baja.

Industria Pyme caida ventas empleo

En la vereda opuesta, los rubros vinculados a la exportación de recursos naturales sostuvieron su dinamismo. El sector de Minas y Canteras creció un 12,6% por los niveles récord en Vaca Muerta. Asimismo, el campo aportó un alza del 6,7% por la cosecha agrícola, pese al declive ganadero.

El panorama refleja una economía dividida en dos velocidades. Los motores tradicionales asociados al mercado interno continúan en terreno negativo, frente a la firmeza de los sectores exportadores y la intermediación financiera, que subió un 8,8%.

actividad económica Febrero industria Comercio
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