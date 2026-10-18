Concordia: promueven un hospital materno infanto-juvenil de alta complejidad

Describen que una de las dificultades en Concordia y de la región son las derivaciones que implican los costos económicos. Buscan despertar el interés.

Con la premisa de fortalecer la atención de niños, adolescentes y pacientes maternos de Concordia y la región, impulsan la creación de un Hospital Público Materno Infanto-Juvenil de Alta Complejidad.

La iniciativa fue promovida el pasado viernes con la intención de despertar el interés no solo de la sociedad, sino de las autoridades gubernamentales. De hecho, la campaña también contempla la firma de un petitorio a través de una plataforma digital (change.org) , como también lo están efectuando presencialmente en los barrios de la Capital del Citrus.

El médico pediatra, Blas Seminario Gómez es el gestor de esta iniciativa que ya tiene más de 3.200l firmas. “La propuesta se fundamenta en la situación de vulnerabilidad social que atraviesa la comunidad y en las dificultades que enfrentan las familias cuando deben trasladar a sus hijos a centros asistenciales ubicados fuera de la localidad, como Paraná o la Ciudad de Buenos Aires”, comentó.

Justamente, una de las premisas obedece a las derivaciones que implican costos económicos, desarraigo familiar y dificultades para acompañar a los pacientes durante sus tratamientos.

"El 15 de septiembre iniciamos la campaña y ya superamos las 3 mil firmas, también lo estamos haciendo en papel a través de personas voluntarias que se ofrecieron para juntar firmas en sus barrios. Seguiremos adelante para que se difunda y se tome conciencia la comunidad de la necesidad que tiene. Y que los representantes del pueblo tomen esta propuesta y que se haga realidad el proyecto del Hospital Materno Infanto Juvenil de Concordia, de la región y de la costa de Uruguay", expresó.

Solicitan un hospital infanto-juvenil.

El proyecto del hospital Infanto-Juvenil

El proyecto contempla la construcción de un establecimiento de nivel 3B y alta complejidad, basado en la evidencia científica, con una atención centrada en la familia y la integración de los servicios que conforman el sistema sanitario materno Infanto-Juvenil. "Esto puede ser un antes y un después en la salud de Concordia y la región, porque el proyecto es de un hospital moderno 3B con una categoría que le permita asistir a niños y adolescentes de otra manera”, manifestó.

Consultado sobre la complejidad 3B, el profesional precisó: "Tenemos la complejidad designada, pero no llegamos a cumplir con los requisitos y lo que motivó a incentivar esta campaña fue cuando sucedió lo de PAMI y escuché que los funcionarios del hospital mencionan que se podía cumplir con la demanda de PAMI y realmente es complicado porque estamos mezclando todo en un solo lugar y la verdad que eso trae complicaciones".

Y agregó: "Los quirófanos se comparten por todos los pacientes de todas las edades, sean programados, urgencias, etc. Hoy en día la exigencia en la salud tiene que ver con trabajar en cursos de vida, es decir, separar lo que es niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y las emergencias. Se tiene que separar en tres áreas diferentes, en tres hospitales diferentes".

La campaña que se lleva a cabo

El documento señala una serie de limitaciones en las prestaciones disponibles actualmente en Concordia. Entre ellas, menciona la escasez de subespecialidades pediátricas, como nefrología, endocrinología, gastroenterología, neurología infantil y reumatología infantil.

"Se necesita que se reorganice todo el sistema de salud porque nuestro sistema de salud, comparado con Paraná, estamos por lo menos 10 años atrás y con respecto a otras provincias mucho más. Por ejemplo, en diálisis en niños estamos hablando ya de más de 40 años de avance en algunos lugares versus Concordia o versus la región”, describió.

El doctor Gómez recordó que "en el año 2005 hice traslados a Corrientes porque no había unidad, por ejemplo, en Buenos Aires para ser evaluado por cardiólogos cardiovasculares en cirugías. Es más, hay profesionales de Concordia que viajan a Corrientes a cubrir guardias porque al médico que contratan desde otra localidad lo sostiene el sistema con honorarios mucho mayores, casi el doble de lo que se cobra en esta provincia, lo que quiere decir que también en eso estamos un poco mal".

El pedido a las autoridades por el hospital

Por último, el médico pediatra indicó que en ocasiones le envió el proyecto a legisladores. "La respuesta es que va a ser difícil porque no hay plata. Como comentario hacia otros funcionarios de salud también, pero la respuesta es similar, no hay plata. Se hicieron obras, se hicieron compras, se hicieron remodelaciones, refacciones, ampliaciones, por ejemplo, de la Baxada en Paraná, del hospital de Gualeguaychú o en distintos hospitales, muy costosas. Hay muchas obras financiadas por el Estado o por Cafesg y no representaban grandes cambios para la salud a diferencia de lo que estamos proponiendo. A veces se utilizan mal los fondos”.