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Gustavo Bou fue presentado como nuevo subsecretario de Deportes de Concordia

Gustavo Bou asumió como subsecretario de Deportes de Concordia y buscará impulsar la actividad deportiva en los barrios junto a instituciones y deportistas.

13 de octubre 2026 · 12:30hs
Gustavo Bou fue presentado como nuevo subsecretario de Deportes de Concordia.

Gustavo Bou fue presentado como nuevo subsecretario de Deportes de Concordia.

Gustavo Bou fue presentado este martes como nuevo subsecretario de Deportes de Concordia, en un acto encabezado por el intendente Francisco Azcué en el Centro de Convenciones. El exfutbolista expresó su compromiso con el deporte local y aseguró que pondrá "el 100%" para acompañar a las instituciones y apoyar a los deportistas de la ciudad.

Azcué destacó que la incorporación de Bou responde a la intención de mejorar el funcionamiento de la gestión municipal, profesionalizar los equipos de trabajo y sumar personas con experiencia. En ese sentido, definió al exjugador como "un muy buen gestor" y valoró su capacidad para formar equipos, trabajar, gestionar y transformar, además de resaltar sus valores personales y su honestidad.

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Gustavo Bou asumió en Deportes y buscará acompañar a las instituciones y deportistas

Por su parte, Bou reconoció que la propuesta del intendente lo tomó por sorpresa, aunque llegó en un momento especial de su vida, en el que volvió a vivir en Concordia y a reencontrarse con sus raíces. Con su padre presente entre los asistentes, se emocionó al expresar el vínculo que mantiene con la ciudad y manifestó sus ganas de aportar su experiencia al crecimiento del deporte local.

"Tengo muchas ganas de poder brindar mi granito de arena para poder ayudar al deporte de nuestra ciudad, acompañar a todas las instituciones, a todo deportista", sostuvo el flamante funcionario, quien pasó muchos años fuera de Concordia durante su trayectoria profesional. Asimismo, remarcó la importancia de generar oportunidades para los chicos de los barrios que no siempre cuentan con los recursos necesarios para acceder a una actividad deportiva.

En esa línea, Bou hizo hincapié en una convicción que, según contó, comparte con su padre y con integrantes del club Defensores de Nébel: "El deporte salva vidas". Por eso, señaló que uno de sus principales objetivos será acercar las distintas disciplinas a los sectores con menos posibilidades y garantizar que más niños y jóvenes puedan encontrar en el deporte un espacio de contención y desarrollo.

El nuevo subsecretario también consideró fundamental el acompañamiento de las instituciones, los deportistas y la comunidad para llevar adelante su trabajo. "Más allá del pensamiento que yo tenga o las ganas que yo tenga, si no tenemos acompañamiento entre todos va a ser muy difícil poder salir adelante", afirmó, al remarcar que el trabajo conjunto será clave para alcanzar los objetivos planteados.

Además, Bou destacó el talento deportivo que existe en Concordia y mencionó tanto a los futbolistas que lograron llegar al profesionalismo como a quienes representan a la ciudad en competencias provinciales, nacionales y sudamericanas. En ese marco, sostuvo que el respaldo municipal también debe alcanzar a disciplinas con menor difusión y a los deportistas que realizan un gran esfuerzo para competir.

"Ahí es donde siento que la subsecretaría de Deporte tiene que estar", expresó, al explicar que buscará acompañar a las instituciones que trabajan y a los deportistas que se esfuerzan por progresar. La incorporación de Bou implica el reemplazo de Ivana Pérez al frente del área deportiva municipal. Al finalizar su presentación, el exfutbolista agradeció a su familia y a quienes lo acompañaron, y reafirmó su compromiso con la ciudad: "Voy a poner mi 100% por el deporte en la ciudad".

Gustavo Bou Concordia Francisco Azcué
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