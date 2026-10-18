Liga Paranaense: el clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza se llevará todas las miradas

El Tricolor y la V Azulada se medirán desde las 16.30 por el partido de ida de los cuartos de final de la Supercopa de la Liga Paranaense.

Estos equipos ya se enfrentaron en la tercera fecha de la Liga Paranaense.

El popular clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza se llevará todas las miradas del fútbol local. El Tricolor y la V Azulada se enfrentará este domingo, desde las 16.30, por el partido de ida de los cuartos de final de la Supercopa de Primera de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) .

Para este cotejo, la Jefatura Departamental de Policía informó las medidas de seguridad previstas para el partido. El operativo contempla el ingreso exclusivo de público local, controles de identificación, elementos prohibidos y restricciones al tránsito en las inmediaciones.

Las puertas del estadio se abrirán a las 15 y las entradas se venderán únicamente el día del partido, sin venta anticipada. Habrá dos accesos habilitados por calle Duran: uno desde Ituzaingó y otro desde Libertad. Para ingresar será obligatorio presentar el DNI, en el marco del programa Tribuna Segura.

Entre los elementos prohibidos se encuentran las banderas que superen los tres metros de largo, mates y equipos de mate, botellas de vidrio, metal o plástico, rollos de papel, papel picado y todo tipo de pirotecnia, tanto sonora como lumínica. Tampoco se permitirá el ingreso con vestimenta que tenga inscripciones o logos alusivos a otros clubes.

En cuanto a la prensa, los medios deberán estar debidamente acreditados y autorizados. El acceso será por el gimnasio del club y las acreditaciones serán individuales e intransferibles, con una persona por cada autorización.

Además, se implementarán restricciones al tránsito vehicular en las intersecciones de Libertad e Ituzaingó y de Libertad y Duran. Los cortes se mantendrán hasta la finalización del evento y la salida del público.

Más compromisos

Los otros partidos de la Supercopa serán Atlético Paraná-Club VF (martes, a las 16.30) y Don Bosco-Patronato (miércoles, a las 21). En tanto que el duelo entre Neuquen y Oro Verde todavía no fue programado.

Por la Copa de la Liga este sábado hubo dos triunfos visitantes en los juegos de ida: Universitario derrotó 3-1 a Palermo y Belgrano venció 3-0 a Ciclón del Sur. El otro partido será este domingo entre Camioneros e Instituto (a las 17, en cancha de Toritos). San Benito-Los Toritos no fue programado.

Por el femenino de la Liga Paranaense

Este sábado se disputó la 13ª fecha del Torneo Clausura femenino de la LPF. Los resultados fueron Arenas 3-Club VF 3, Belgrano 0-Camioneros 5, Atlético Paraná 0-San Benito 2 y Oro Verde 3-Neuquén 2. Esta fecha quedó libre el líder San Benito Paraná.