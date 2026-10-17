Cuatro detenidos por una estafa millonaria contra un Consorcio Caminero de Nogoyá

Una estafa por WhatsApp permitió robar casi $90 millones al Consorcio Caminero La Esperanza de Nogoyá. Hay cuatro detenidos y tres prófugos.

Una maniobra mediante mensajes falsos de WhatsApp permitió sustraer casi 90 millones de pesos a un consorcio caminero de Nogoyá. La investigación terminó con cuatro detenidos y tres personas con pedido de captura nacional.

La causa se inició luego de que el Consorcio Caminero La Esperanza, del departamento Nogoyá, denunciara transferencias bancarias no autorizadas por un total de 89.988.000 pesos. La maniobra se produjo en julio de este año, cuando el contador de la entidad recibió mensajes de WhatsApp de una persona que se hacía pasar por el tesorero.

El estafador utilizaba el nombre, la fotografía de perfil y expresiones habituales del verdadero tesorero, lo que permitió convencer al contador de que debía realizar varias transferencias a distintas cuentas.

Las sospechas surgieron cuando el supuesto responsable de los pagos no remitió la documentación respaldatoria y posteriormente se comprobó que nunca había solicitado esas operaciones, consignó el sitio El Mercurio Noticias.

Tres meses de investigación

Tras aproximadamente tres meses de investigación, efectivos de la Policía de Entre Ríos concretaron siete allanamientos en los partidos bonaerenses de La Matanza y Morón. Los procedimientos permitieron detener a tres mujeres de 27, 34 y 34 años y un hombre de 30, además de secuestrar 6.800 dólares, ocho teléfonos celulares y tarjetas bancarias.

Los detenidos fueron trasladados a Nogoyá y quedaron a disposición de la Justicia. Paralelamente, se ordenó la captura nacional de otras tres personas presuntamente vinculadas con el fraude. La investigación continúa con el análisis de movimientos bancarios y dispositivos electrónicos para reconstruir el recorrido del dinero e identificar a todos los participantes.