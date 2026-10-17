Detuvieron en Entre Ríos a un prófugo de la justicia uruguaya

En el marco de los controles habituales de prevención y seguridad vial que efectúa la Policía de Entre Ríos en los principales accesos a la provincia, efectivos del Puesto de Control Brazo Largo aprehendieron a un hombre de 38 años de nacionalidad uruguaya. El sujeto, identificado como Camilo Cuba Vignolo, registraba un pedido de localización internacional vigente mediante una Alerta Azul de Interpol y transportaba dos armas de fuego con numeración suprimida, cargadores, municiones, sumas importantes de dinero en distintas monedas, múltiples teléfonos celulares y más de 400 gramos de clorhidrato de cocaína.

El procedimiento tuvo lugar en horas de la madrugada en las inmediaciones del Puesto de Control Brazo Largo, en la provincia de Entre Ríos. En ese lugar, el personal policial que realizaba tareas habituales de prevención y control vial procedió a detener la marcha de un automóvil particular. El rodado prestaba un servicio de traslado privado de pasajeros procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la ciudad de Colón. El vehículo era conducido por su propio dueño, quien trasladaba al pasajero ubicado en el asiento trasero.

Al solicitarle la documentación de identidad personal al acompañante, el hombre manifestó expresamente no poseer ningún documento que acreditara su filiación. Debido a esta irregularidad y a los fines de realizar las averiguaciones pertinentes, los efectivos le indicaron que descendiera del habitáculo. Sin embargo, desde el momento en que descendió del auto, la persona mostró una actitud sumamente hostil y poco colaborativa hacia el accionar policial.

Fue detenido en Argentina un hombre de 38 años requerido por la rapiña a una sucursal del Banco República en Pando, ocurrida el 24 de agosto, y por un homicidio cometido en Montevideo en marzo.La captura se realizó durante un control de ruta en Entre Ríos. Se incautaron dos armas de fuego, sustancia estupefaciente compatible con cocaína, siete celulares y dinero en efectivo. Las autoridades de ambos países coordinan las actuaciones correspondientes. — Ministerio del Interior (@Minterioruy) October 17, 2026

Insultos, intento de fuga y rápida reducción

La situación en el puesto de control se volvió crítica a los pocos minutos. Durante la revisión inicial de sus pertenencias —procedimiento que en un primer instante contó con la autorización voluntaria del involucrado—, el sujeto comenzó a proferir insultos contra el personal actuante e intentó darse a la fuga a la carrera.

Ante la maniobra evasiva, los efectivos de la Policía de Entre Ríos reaccionaron con rapidez y firmeza, logrando reducirlo e inmovilizarlo a los pocos metros. La inmediata intervención de los agentes permitió contener la situación y resguardar la integridad física de todos los presentes en el lugar. Una vez bajo control, el individuo admitió ser de nacionalidad uruguaya y reconoció encontrarse prófugo de la Justicia de la República Oriental del Uruguay por la comisión de delitos de extrema gravedad.

Intervención judicial y orden de requisa formal

Frente a la gravedad de los acontecimientos, se dio intervención inmediata al fiscal de la localidad de Islas del Ibicuy, Gastón Popelka. Asimismo, por disposición de la Jueza de Garantías de la ciudad de Gualeguaychú, Dra. Natalia Céspedes, se ordenó la requisa formal del vehículo, del equipaje transportado y de la persona del detenido.

Los resultados de la inspección pormenorizada efectuada por los funcionarios policiales confirmaron la peligrosidad del sospechoso y los elementos que llevaba consigo: una pistola marca Bersa calibre 9 mm con la numeración suprimida, dos cargadores (uno de ellos con 16 cartuchos), y un (1) revólver calibre .38 marca Smith & Wesson, también con numeración suprimida; siete teléfonos celulares entre sus prendas de vestir y el equipaje, además de sumas de dinero en efectivo en tres monedas distintas: 2.000 dólares estadounidenses, 82.000 pesos uruguayos y 200.000 pesos argentinos; con la participación de la Delegación de Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Islas, se realizaron pruebas químicas de campo sobre la sustancia encontrada en el equipaje, confirmándose que se trataba de Clorhidrato de Cocaína, con un pesaje total de 427,3 gramos.

Minutos más tarde, la investigación permitió corroborar el frondoso prontuario que registra el aprehendido en su país de origen. Se constató que el hombre posee graves antecedentes penales en la República Oriental del Uruguay, entre los que destacan un pedido de detención por el Delito de Rapiña perpetrado contra el Banco República de Uruguay y otra causa judicial por el delito de Homicidio, además de la Alerta Azul de Interpol.

Tras finalizar las diligencias en el Puesto de Control Brazo Largo, el ciudadano uruguayo fue trasladado y alojado en la sede de la Jefatura Departamental Islas. Quedó a disposición de la Magistratura interviniente para la continuación de las actuaciones legales y las coordinaciones correspondientes con autoridades judiciales y consulares de la región. El operativo reflejó la labor conjunta de la Policía de Entre Ríos y el Poder Judicial en la lucha contra el narcotráfico.