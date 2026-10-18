El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para este domingo, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio que irán desde los 5 grados de mínima hasta los 19 grados de máxima- El viento soplara del sector este.
SMN: inicia una semana estable, fresca y nubosa
Este domingo, Día de la Madre, el cielo estará parcialmente nublado con una jornada fresca y cielo parcialmente nublado, según el pronóstico extendido del SMN
Para el lunes habrá cielo, mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 10 y los 20 grados y el viento soplará del noreste.
El martes el cielo está parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 10 y los 23 grados con vientos soplando desde el norte.
El miércoles el cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día con temperaturas de entre 14 y 22 grados. El viento predominará desde el noreste.
Para el jueves habrá un leve aumento de temperaturas con 15 grados de mínima y 27 grados de máxima, cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del sector este-
Para el viernes se esperan scielos nublados durante toda la jornada con mínima de 14, máxima de 23 grados y vientos del sudeste.
El sábado habrá cielo parcialmente nublado durante la mañana cielo, mayormente nublado durante la tarde y noche con temperaturas de entre 14 y 23 grados y vientos del sudeste.