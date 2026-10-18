SMN: inicia una semana estable, fresca y nubosa

Este domingo, Día de la Madre, el cielo estará parcialmente nublado con una jornada fresca y cielo parcialmente nublado, según el pronóstico extendido del SMN

Este domingo, Día de la Madre, el cielo estará parcialmente nublado con una jornada fresca y cielo parcialmente nublado, según el pronóstico extendido del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para este domingo, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio que irán desde los 5 grados de mínima hasta los 19 grados de máxima- El viento soplara del sector este.

Para el lunes habrá cielo, mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 10 y los 20 grados y el viento soplará del noreste.

El martes el cielo está parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 10 y los 23 grados con vientos soplando desde el norte.

El miércoles el cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día con temperaturas de entre 14 y 22 grados. El viento predominará desde el noreste.

Para el jueves habrá un leve aumento de temperaturas con 15 grados de mínima y 27 grados de máxima, cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del sector este-

Para el viernes se esperan scielos nublados durante toda la jornada con mínima de 14, máxima de 23 grados y vientos del sudeste.

El sábado habrá cielo parcialmente nublado durante la mañana cielo, mayormente nublado durante la tarde y noche con temperaturas de entre 14 y 23 grados y vientos del sudeste.