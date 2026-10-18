Gas pimienta: un recurso de defensa personal que debe ser bien utilizado

El episodio ocurrido en el cine del Shopping Paso del Paraná, donde se utilizó gas pimienta en un lugar cerrado, reabrió el debate sobre su uso.

El episodio ocurrido en el cine del Shopping Paso del Paraná, donde se utilizó gas pimienta en un lugar cerrado, reabrió el debate sobre su uso.

El uso de gas pimienta durante una pelea entre mujeres en el cine del Shopping Paso del Paraná , en un espacio cerrado y con personas ajenas al conflicto expuestas a sus efectos, reabrió el debate sobre la utilización de estos aerosoles como elementos de defensa personal. Mientras desde la Policía advirtieron que su empleo debe responder a una situación que lo justifique, comercios de Paraná registran consultas de personas que buscan protegerse ante una posible agresión.

El comisario Guillermo González explicó que los aerosoles de menos de 500 centímetros cúbicos son de venta libre, aunque aclaró que su utilización debe enmarcarse en una situación de legítima defensa y ser proporcional a la agresión física real, ilegítima e inminente. En ese sentido, el artículo 34 del Código Penal de la Nación Argentina establece los criterios generales de la legítima defensa, mientras que el uso de estos elementos fuera de las circunstancias que la justifican puede generar responsabilidad penal.

Sobre lo ocurrido en el cine, el funcionario fue contundente: “La situación no ameritaba el uso y tampoco en un lugar cerrado”. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un aerosol de 60 centímetros cúbicos.

El episodio también puso de manifiesto los riesgos de utilizar este tipo de productos en espacios cerrados, donde sus efectos pueden alcanzar a personas que no participan de una discusión o pelea y aumentar el riesgo para quienes se encuentran en el lugar.

Demanda constante

En comercios de Paraná que venden artículos de caza y pesca confirman que el gas pimienta genera consultas durante todo el año. La preocupación por la inseguridad, especialmente durante los desplazamientos nocturnos, aparece entre las principales razones por las que algunas personas buscan este tipo de recurso.

Uno de los vendedores explicó a UNO que las mujeres son quienes más suelen preguntar por estos aerosoles. “Más que nada, las mujeres son las que buscan gas pimienta. Por ahí vuelven de la facultad de noche y tienen algo como para defenderse”, relató.

Sin embargo, el interés no se limita a las mujeres jóvenes. Según describió el comerciante, también hay personas mayores que compran estos productos para defenderse ante una eventual situación en la calle. Además, señaló que algunos clientes los adquieren para regalárselos a sus parejas, madres o hijas.

En cuanto a los precios, indicó que un envase de 15 gramos cuesta aproximadamente 25.000 pesos.

Por otra parte, aclaró que hay meses en los que no comercializan ninguna unidad y otros en los que venden entre 10 y 15. Por ese motivo, no identificó un crecimiento sostenido de la demanda, aunque consideró que durante la primavera y el verano pueden aumentar las consultas, cuando las personas pasan más tiempo fuera de sus casas.

El comerciante explicó que existen distintos tipos de aerosoles y presentaciones. También contó que en su local reciben consultas por otros elementos de protección, como bastones de defensa, aunque aclaró que no los comercializan. Entre los artículos que mencionó hay dispositivos destinados principalmente a la seguridad domiciliaria.

Las consultas reflejan una preocupación por la posibilidad de sufrir situaciones de violencia en la vía pública y el interés por contar con algún recurso para afrontarlas. Sin embargo, disponer de un elemento de defensa no elimina los riesgos ni garantiza una respuesta eficaz ante una agresión. Por eso, conocer sus alcances y las consecuencias de su utilización resulta fundamental.

Riesgos del gas pimienta

El gas pimienta provoca irritación, ardor y lagrimeo en los ojos, y puede ocasionar tos y dificultades respiratorias. La intensidad de los efectos depende de las circunstancias de exposición y de las características de cada persona. Aunque las consecuencias pueden ser transitorias, no se trata de un producto inocuo.

La utilización en espacios cerrados requiere especial atención, ya que el aerosol puede afectar también a quienes se encuentran cerca y no tienen relación con el conflicto. Lo ocurrido en el cine del Shopping Paso del Paraná volvió a poner en evidencia este riesgo y la importancia de evaluar las consecuencias antes de recurrir a un elemento de estas características.

En este contexto, la advertencia policial sobre la proporcionalidad adquiere relevancia. La venta libre de un aerosol no implica que pueda utilizarse en cualquier circunstancia: su empleo debe analizarse de acuerdo con la situación concreta y los criterios legales de la legítima defensa. Una discusión o una pelea, por sí solas, no justifican automáticamente su utilización.

La intención de protegerse ante una posible agresión es diferente de emplear un aerosol para atacar o agravar un enfrentamiento. Por eso, además de considerar las circunstancias en las que podría recurrirse a este elemento, es necesario tener en cuenta que sus efectos pueden extenderse a otras personas.

Aprender a defenderse

La búsqueda de herramientas frente a la inseguridad también lleva a algunas mujeres a interesarse por la defensa personal. Karina Wassermann, instructora internacional de taekwondo en Paraná, quien cuenta con el grado de octavo dan, recordó que el año pasado estuvo al frente de un taller que reunió a alrededor de 70 mujeres y se extendió durante casi tres horas.

La propuesta estuvo orientada a brindar herramientas para reconocer distintas situaciones, manejar el propio cuerpo y saber cómo reaccionar ante una posible agresión. “Se aprenden un montón de cosas. Más que nada a manejar el propio cuerpo y a saber qué hacer ante distintas situaciones cuando nos vienen a agredir”, explicó.

La instructora precisó que el objetivo fue enseñar movimientos para defenderse físicamente e incorporar recursos que permitan responder ante circunstancias inesperadas. Según contó, la inseguridad fue una de las principales motivaciones de las participantes, aunque también hubo mujeres interesadas en adquirir herramientas para afrontar conflictos en otros ámbitos.

LEER MÁS: Cine Las Tipas radicó una denuncia penal contra las mujeres que arrojaron gas pimienta

Wassermann remarcó que la práctica es importante para incorporar las técnicas y familiarizarse con los movimientos. En ese sentido, sostuvo que cuanto más se entrenan, más fácil puede resultar recurrir a ellos cuando se presenta una situación que requiere una reacción rápida.

Consultada sobre la posibilidad de utilizar gas pimienta frente a una agresión, señaló que la respuesta depende de cada persona y de las circunstancias. Algunas pueden sentirse más cómodas con un elemento de defensa, mientras que otras pueden intentar evitar el conflicto o recurrir a técnicas corporales. “Todas las personas reaccionamos de manera diferente”, resumió.

Por ese motivo, consideró que no existe una única respuesta válida para todas las situaciones y destacó la importancia de conocer las propias posibilidades. El entrenamiento puede aportar herramientas para afrontar un momento de riesgo, aunque la manera de actuar dependerá de las características de cada circunstancia.

Entre las consultas en los comercios y la participación en talleres, el interés por la defensa personal aparece como una de las respuestas a la preocupación por la seguridad. Los aerosoles y las técnicas de entrenamiento constituyen alternativas diferentes, pero ambas requieren conocer sus alcances y limitaciones para afrontar una agresión real.