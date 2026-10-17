Néstor Roncaglia: "Los delincuentes le temen a la investigación científica del delito"

Se desarrolló el III Congreso Internacional de Ciencias Forenses. La propuesta se centró en el avance de las investigaciones del delito.

El III Congreso Internacional de Ciencias Forenses reunió a unos 700 estudiantes, contó con 14 disertaciones y una exposición con más de 20 empresas nacionales e internacionales. Durante las jornadas se abordaron los avances de la criminalística, el uso de herramientas tecnológicas y los desafíos de la medicina forense.

Con la participación de especialistas, estudiantes y representantes de distintas áreas vinculadas con la seguridad y la investigación del delito, se desarrolló en Entre Ríos un congreso dedicado a la investigación criminal en el Centro Provincial de Convenciones. La propuesta incluyó disertaciones, una exposición de empresas del sector y demostraciones de nuevas técnicas y herramientas utilizadas por la Policía Científica.

El encuentro tuvo como eje el propósito de la investigación criminal y reunió a alrededor de 700 estudiantes. Además de las 14 disertaciones previstas, se realizó la segunda edición de la Confederación Federal de Policía Científica y una Expo Forense, que contó con la participación de más de 20 empresas nacionales e internacionales.

Una apertura centrada en el trabajo conjunto

El acto formal de apertura incluyó el ingreso de las banderas de ceremonia, acompañadas por la banda de la Policía, además de la interpretación del Himno Nacional Argentino y la marcha correspondiente.

Durante la ceremonia, el jefe de Policía de Entre Ríos, comisario general Lic. Claudio Omar González, destacó la importancia del congreso como espacio de intercambio entre profesionales y especialistas de distintas procedencias.

En ese sentido, sostuvo que el encuentro sería un ámbito en el que convergerían diferentes experiencias y remarcó que la criminalística no reconoce fronteras, sino que se construye a partir del trabajo en red. También hizo hincapié en el valor de compartir conocimientos para fortalecer las prácticas vinculadas con la investigación científica del delito.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, se refirió al papel de la investigación científica en el esclarecimiento de los hechos delictivos. "Los delincuentes le temen a la investigación científica del delito", expresó. El gobernador, Rogelio Frigerio, se hizo presente y expresó su gratitud hacia el personal policial de la provincia de Entre Ríos: "Es la mejor policía del país".

El funcionario también advirtió sobre los desafíos que representa el crimen organizado y señaló que las organizaciones criminales no se limitan a una jurisdicción. En su intervención, hizo además una referencia a la participación de las mujeres en este ámbito y a las capacidades que, según manifestó, pueden aportar a la tarea investigativa.

Estudiantes, disertantes y autoridades

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Estudiantes, disertantes y autoridades

UNO pudo dialogar con el ex director de la Policía Científica de Salta, docente y licenciado en Criminalística, Felix Luna, quien manifestó su gran aprecio por el congreso organizado por la PER ya que si bien no se encuentra en su cargo, su pasión por la criminalística lo convoca: "Sinceramente, la calidad de las investigaciones que se muestran son excelentes", dijo. Por otro lado, el ponente y especialista en Soluciones Trimble Forensics de Colombia, Fabián Pinilla, confesó que la organización del evento es de las mejores a las que ha asistido: "Es una de las mejores oportunidades que tenemos para poder desarrollar nuestros negocios". Estuvo junto a la asesora Comercial Especializada (División Geoespacial RUNCO) Abril Fernández quienes disertaron el día jueves el taller "Escena del Hecho 4.0: Innovación para la Investigación Criminal".

Las estudiantes de la Licenciatura en Accidentología Vial en la Uader, Melanie Rea y Zoe Gómez, aprovecharon la gran oportundidad para profundizar en sus conocimientos. Si bien hubo 14 disertaciones en los tres días, UNO pudo participar de las más convocantes.

Investigación del delito

Uno de los ejes de las jornadas fue la presentación de nuevas herramientas tecnológicas destinadas a mejorar las tareas de prevención, intervención y reconstrucción de hechos criminales.

Entre las exposiciones se presentó el funcionamiento de los dispositivos Byrna, herramientas de uso policial concebidas como una alternativa disuasiva para determinadas intervenciones, con el objetivo de evitar el empleo de medios letales.

La presentación incluyó referencias a los cuatro tipos de proyectiles disponibles para estos dispositivos. Según lo expuesto, dos contienen agentes químicos, mientras que los otros dos se desintegran. En ese marco, efectivos de la Policía de Entre Ríos realizaron prácticas para verificar las condiciones de funcionamiento y el alcance de los proyectiles, con pruebas en distintas superficies, como porcelanato, hormigón, pasto y arena.

Otra de las presentaciones estuvo a cargo de Trimble Forensics, vinculada con las tecnologías de escaneo y reconstrucción digital de escenas. Durante la exposición se mencionó el uso de escáneres láser con captura de imágenes en 360 grados para documentar siniestros y otros escenarios que requieren un registro preciso.

También se hizo referencia a la utilización de drones y escáneres en Brasil desde 2019, así como al desarrollo de estas tecnologías en Colombia. Las herramientas permiten generar representaciones digitales de los espacios y trabajar con programas informáticos y algoritmos para analizar la información recolectada.

La Expo Forense permitió, además, conocer otras innovaciones y recursos empleados en el ámbito de la Policía Científica, en un espacio de intercambio entre empresas, especialistas y asistentes.

Medicina forense: más herramientas para investigar

La segunda jornada puso el foco en la medicina forense y en los cambios que atraviesa esta disciplina a partir de la incorporación de nuevas tecnologías y fuentes de información.

Uno de los conceptos planteados durante la exposición fue la necesidad de ir más allá de la autopsia tradicional. En ese sentido, se explicó que, si bien continúa siendo una herramienta fundamental, ya no constituye la única fuente disponible para el análisis médico-legal.

En ese contexto se presentó la virtopsia, una técnica que recurre a tecnologías de diagnóstico por imágenes, como el escaneo, para obtener información del cuerpo y complementar los procedimientos tradicionales.

Otro de los temas abordados fue la incorporación de la inteligencia artificial (IA) a la medicina forense. Su utilización abre nuevas posibilidades para procesar información y asistir en determinadas tareas, aunque también plantea desafíos y limitaciones que deben ser considerados en su aplicación.

Las exposiciones de las dos primeras jornadas reflejaron así el avance de un campo en el que la formación, el intercambio de experiencias y la incorporación de herramientas científicas y tecnológicas resultan centrales para fortalecer la investigación criminal.