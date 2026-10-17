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INA: por abundantes lluvias al norte se superan marcas de alerta y evacuación en múltiples puertos

Las lluvias en la altas cuencas hacen prever desbordes de los ríos Paraná y Uruguay. Las perspectivas a corto y mediano plazo facilitan monitoreo y prevención

17 de octubre 2026 · 14:25hs
Las perspectivas a corto y mediano plazo para facilitar el monitoreo y la prevención ante desbordes de los ríos Paraná y Uruguay.

Las perspectivas a corto y mediano plazo para facilitar el monitoreo y la prevención ante desbordes de los ríos Paraná y Uruguay.

El reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata, publicado por el Instituto Nacional del Agua de Argentina (INA), detalla la situación actual de los principales ríos de la región y hace las previsiones de precipitaciones para los próximos siete días, las cuales se concentrarán principalmente en el sector norte con acumulados leves a moderados.

Asimismo, se evalúan los niveles hidrológicos y caudales de cursos importantes como el Paraná, el Iguazú, el Paraguay y el Uruguay y se advierte sobre el tránsito de ondas de crecida que provocan aguas altas en varios tramos, superando en algunos puntos los niveles de alerta y evacuación.

Las abundantes lluvias en las altas cuencas impulsan caudales elevados en los principales cursos de agua de la región, superando marcas de alerta y evacuación en múltiples puertos.

El Informe

El Instituto Nacional del Agua (INA) emitió un nuevo reporte del Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata (con fecha de actualización del 16 de octubre), en el cual se detalla el comportamiento actual y las proyecciones para los ríos Paraná y Uruguay.

Tras registrarse precipitaciones significativas en los sectores no regulados de las cuencas superiores, los principales ríos de la cuenca atraviesan un periodo de aguas altas, generando ascensos progresivos y valores superiores a los normales para esta época del año.

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El río Paraná

La onda de crecida en avance y alertas en el tramo medio. El sistema Paraná-Iguazú muestra un escenario dinámico caracterizado por caudales de gran magnitud. En el Alto Paraná, el caudal afluente a la represa de Yacyretá alcanzó un pico cercano a los 40.000 m³/s el pasado 16 de octubre, obligando a mantener activas las maniobras de vertido para el control del embalse.

El río Iguazú

(estación Andresito), tras una crecida que rozó los 16.200 m³/s el 14 de octubre, los caudales se encuentran en fase de oscilación y gradual descenso. Sin embargo, en Puerto Iguazú (32,90 m) los niveles aún sobrepasan holgadamente los umbrales de Alerta (25,00 m) y Evacuación (28,00 m). Esta onda de crecida se desplaza hacia el tramo medio del Paraná, provocando un franco ascenso entre las secciones de Corrientes y La Paz:

  • Barranqueras y Corrientes: Barranqueras registró un nivel de 6,08 m, superando la cota de Alerta (6,00 m) y con alta probabilidad de exceder la marca de Evacuación (6,50 m) a partir del 17 de octubre. En la escala de Corrientes (6,13 m), la superación del nivel de Evacuación (7,00 m) se prevé a partir del 18 de octubre.
  • Goya y Reconquista: En Goya (4,95 m), se proyecta superar la marca de Alerta (5,20 m) desde el 17 de octubre y la de Evacuación (5,70 m) hacia el 19 de octubre. Por su parte, Reconquista (4,50 m) alcanzará probables niveles de Alerta el 19 y de Evacuación el 21 de octubre.
  • La Paz: Muestra una lectura de 4,92 m con estimación de superar la cota de Alerta el 20 y la de Evacuación a partir del 23 de octubre.

Paraná, Santa Fe, Rosario

Hacia las secciones del Paraná inferior (Santa Fe, Paraná y Rosario), el río se mantiene por el momento en la franja de aguas medias, aunque registra un paulatino incremento de nivel.

Para los próximos 15 días se espera que el ascenso se intensifique, existiendo la probabilidad de que las zonas de Santa Fe y Paraná se aproximen o superen el nivel de Alerta hacia la última década de octubre.

Río Uruguay

El tramo medio del río Uruguay experimenta el paso de una onda de crecida asentada en rango de aguas altas. Localidades como Alvear, La Cruz y Yapeyú registran marcas por encima del nivel de Alerta, mientras que en Paso de los Libres (9,46 m) y Bonpland se han superado los valores de Evacuación (8,50 m en Libres). A pesar de estas marcas elevadas, la perspectiva para la cuenca del Uruguay anticipa cierta estabilización:

  • Tramo medio y superior: En la franja entre San Javier (6,40 m) y Santo Tomé (10,98 m), los niveles permanecen en aguas altas pero oscilantes, previéndose el inicio de una fase de descenso hacia niveles de aguas medias altas a medida que disminuya el aporte de los arroyos tributarios.
  • Salto Grande y tramo inferior: La erogación de la represa de Salto Grande continúa en fase descendente dentro de valores de aguas altas. En el tramo inferior, las lecturas hidrométricas en Concordia (10,86 m) y Concepción del Uruguay (5,56 m) se ubican en la proximidad o leve excedencia de las marcas de Alerta, proyectándose la culminación de la crecida en el plazo extendido.

Perspectivas meteorológicas e hidrológicas para el resto de octubre

El pronóstico meteorológico a 7 días indica precipitaciones leves a moderadas concentradas principalmente en el sector norte de la cuenca (cuencas del Alto Paraná, Paraguay e Iguazú), con escasez de lluvias en el centro y sur de la región.

Esta disipación temporal de las lluvias brindará una tregua en el ingreso inmediato de agua a los cauces. No obstante, los modelos del INA señalan que hacia la última década de octubre es probable que se registren precipitaciones significativamente por encima de lo normal sobre el sector no regulado de la cuenca.

Debido al bajo déficit hídrico en los suelos, el retorno de las lluvias podría desencadenar nuevos repuntes o tránsitos de crecida en los ríos Paraná e Iguazú, sosteniendo caudales en franja de aguas medias altas a altas durante las próximas semanas.

INA lluvias
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