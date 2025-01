Concordia: pescó un surubí de casi 40 kilos y lo devolvió

“Cuando empiezo a sacar nylon y cuando lo clavo empieza a disparar, ya me di cuenta que no era un dorado porque hubiese saltado y no había forma de frenarlo".

Concordia pescó surubí de 40 kilos.mp4

Con el tirón inicial, Duarte se dio cuenta de que no se trataba de un dorado, sino de un surubí, un pez mucho más grande y fuerte. "Me meto al agua y ahí fueron 15 minutos emocionantes, porque la pelea con un animal de ese tamaño es increíble, pero por suerte pudimos sacarlo", continuó el relato.

Tras la emoción y la adrenalina de la pesca, las fotos de rigor Duarte y su esposa decidieron devolverlo al agua: "Lo tuvimos unos minutitos afuera, para apreciarlo, sacarle una foto y luego lo devolvimos al agua de inmediato, porque ellos son los reproductores de nuestro río; por eso es muy importante concientizar a la gente", afirmó.

Surubí Concordia.jpg

Pesca responsable

Duarte subrayó que, además de ser una experiencia única, la captura y devolución del surubí tenía un mensaje claro sobre la preservación de las especies. “Son incomibles, porque están muy tapados en grasa y segundo, que son los grandes reproductores y por eso hay que cuidarlo como nunca, porque si no después no hay más. Los que somos apasionados de la pesca sufrimos cuando no hay surubí, cuando no hay dorado, cuando no hay boga", dijo.

La captura del pez arrancó aplausos a quienes estaban en el lugar: "Había mucha gente ahí y todos –creo- se emocionaron y cuando lo devolvimos al río. Todos aplaudieron. La verdad que fue una muy linda experiencia", publicó Diario Río Uruguay.