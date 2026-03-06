Uno Entre Rios | Ovación | Los Espinillos

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

El club Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo y acompañó a su familia en un sentido comunicado.

6 de marzo 2026 · 12:07hs
Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo.

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo.

Un jugador del plantel superior del club de rugby Los Espinillos falleció el jueves por la noche tras descompensarse durante un entrenamiento de pretemporada. El hecho ocurrió pasadas las 21 en las inmediaciones del Parque San Carlos, donde el equipo de Primera División realizaba una práctica cuando el deportista sufrió la descompensación.

Tras ser atendido en el lugar, fue trasladado en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat. A pesar de las maniobras y la atención médica recibida, lamentablemente falleció poco después.

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres.

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Recreativo abrirá la primera fecha de la Zona A de la Conferencia Litoral

Recreativo protagonizará una jornada histórica

LEER MÁS: Concordia: murió un rugbier tras descompensarse durante un entrenamiento

Los Espinillos despidió a Juan Manuel Perillo y acompañó a su familia en un comunicado

Embed

Desde el club confirmaron que el jugador fallecido es Juan Manuel Perillo y manifestaron el profundo dolor que atraviesa la institución.

A través de un comunicado, expresaron que viven "un momento de profundo dolor por el fallecimiento de Juan Manuel Perillo. Su partida nos golpea intensamente, ya que despedimos no solo a un jugador comprometido con nuestro club, sino también a una persona de gran calidad humana, que supo ganarse el cariño y respeto de todos".

En el mensaje difundido por la institución, destacaron además que "Juan Manuel representó nuestros colores con compromiso, humildad y compañerismo. Su presencia, tanto dentro como fuera de la cancha, dejó una huella imborrable en compañeros, entrenadores y en cada miembro de nuestra institución".

Finalmente, desde la entidad señalaron: "En nombre de la comisión directiva y de toda la familia de Los Espinillos, expresamos nuestro acompañamiento más sincero a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil".

El comunicado concluye remarcando que "siempre lo recordaremos con afecto y gratitud por haber sido parte de nuestra historia".

Los Espinillos Muerte Juan Manuel Perillo
Noticias relacionadas
Capibaras XV viene de vencer a Peñarol de Uruguay y a Cobras de Brasil.

Capibaras XV visita a Pampas con cinco entrerrianos en la cancha

El monoplaza de Mattia Colnaghi, parado a un costado de la pista.

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La desazón de los jugadores del Tottenham.

Tottenham volvió a perder y quedó a un punto de la zona de descenso en la Premier League

Cristian Lema tomó la decisión de retirarse del fútbol.

Cristian Lema, contundente contra el Consejo de Fútbol de Boca

Ver comentarios

Lo último

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

4 Empanadas Stand Up Club presenta Qué Varieté Teté

4 Empanadas Stand Up Club presenta "Qué Varieté Teté"

Ultimo Momento
Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

4 Empanadas Stand Up Club presenta Qué Varieté Teté

4 Empanadas Stand Up Club presenta "Qué Varieté Teté"

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Samba na Esquina propone un sunset musical en la playa

Samba na Esquina propone un sunset musical en la playa

Policiales
Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Ovación
Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

Recreativo protagonizará una jornada histórica

Recreativo protagonizará una jornada histórica

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

La provincia
Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

José Allende: Coincidimos en que el objetivo es que la Caja de Jubilaciones sea viable por mucho más tiempo

José Allende: "Coincidimos en que el objetivo es que la Caja de Jubilaciones sea viable por mucho más tiempo"

Reclamo urgente: hospital de Entre Ríos expone deuda de obras sociales por casi 160 millones

Reclamo urgente: hospital de Entre Ríos expone deuda de obras sociales por casi 160 millones

El gobierno pagará la oferta salarial docente pese a que no fue aceptada en paritaria

El gobierno pagará la oferta salarial docente pese a que no fue aceptada en paritaria

Dejanos tu comentario