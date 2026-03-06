El club Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo y acompañó a su familia en un sentido comunicado.

Un jugador del plantel superior del club de rugby Los Espinillos falleció el jueves por la noche tras descompensarse durante un entrenamiento de pretemporada . El hecho ocurrió pasadas las 21 en las inmediaciones del Parque San Carlos, donde el equipo de Primera División realizaba una práctica cuando el deportista sufrió la descompensación.

Tras ser atendido en el lugar, fue trasladado en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat. A pesar de las maniobras y la atención médica recibida, lamentablemente falleció poco después.

Los Espinillos despidió a Juan Manuel Perillo y acompañó a su familia en un comunicado

Desde el club confirmaron que el jugador fallecido es Juan Manuel Perillo y manifestaron el profundo dolor que atraviesa la institución.

A través de un comunicado, expresaron que viven "un momento de profundo dolor por el fallecimiento de Juan Manuel Perillo. Su partida nos golpea intensamente, ya que despedimos no solo a un jugador comprometido con nuestro club, sino también a una persona de gran calidad humana, que supo ganarse el cariño y respeto de todos".

En el mensaje difundido por la institución, destacaron además que "Juan Manuel representó nuestros colores con compromiso, humildad y compañerismo. Su presencia, tanto dentro como fuera de la cancha, dejó una huella imborrable en compañeros, entrenadores y en cada miembro de nuestra institución".

Finalmente, desde la entidad señalaron: "En nombre de la comisión directiva y de toda la familia de Los Espinillos, expresamos nuestro acompañamiento más sincero a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil".

El comunicado concluye remarcando que "siempre lo recordaremos con afecto y gratitud por haber sido parte de nuestra historia".