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Concordia inaugura el 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

La apertura será el viernes 30 de octubre, a las 20, en el Museo Provincial de la Imagen de Concordia

17 de octubre 2026 · 13:42hs
Concordia inaugura el 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

La fotografía entrerriana tendrá un nuevo espacio de encuentro con la inauguración del 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos, que se realizará el viernes 30 de octubre, a las 20, en el Museo Provincial de la Imagen, ubicado en Buenos Aires 179, en Concordia. La propuesta reunirá las obras seleccionadas en la convocatoria impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y permitirá al público acercarse a distintas miradas y formas de expresión visual.

El Salón Anual de Fotografía exhibirá obras de artistas entrerrianos

La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de noviembre, con acceso libre y gratuito. Los horarios de visita serán de martes a viernes, de 9 a 12 y de 16 a 19, y los sábados, de 10 a 12 y de 17 a 19.

En la sección Color, el primer premio fue para María Delfina Zamora Roude, de Colón, por Pluma y bruma. El segundo lugar correspondió a Paul Brian Campodónico, de Gualeguay, por El río que nos une, mientras que Natalia Garay Elizalde, de Paraná, obtuvo el tercer premio por Donde se curva el tiempo. Además, recibieron menciones especiales Valentín Ernesto González, por Ecos del pasado; Raúl Perriere, por Biblioteca popular; y María Soledad Pardo, de Concordia, por Permaneser.

En Blanco y Negro, el primer premio fue otorgado a Juliana Faggi, de Paraná, por Nembyre. El segundo lugar quedó en manos de Cynthia Fistraiber, también de Paraná, por Umbral de la tormenta, y el tercero fue para María Jimena Franco, por Memoria invertida. La mención destacada correspondió a Luz Belén Mohr, de Gualeguay, por Ecos del invierno.

El jurado estuvo integrado por Susana Leineker, Pablo Merlo y Julio Gómez. Con esta quinta edición, el salón vuelve a poner en valor la producción fotográfica de la provincia y ofrece una oportunidad para conocer el trabajo de artistas de distintas localidades, en una propuesta que invita a detenerse en las imágenes y descubrir las historias que cada una guarda.

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Concordia Fotografía Entre Ríos Museo
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