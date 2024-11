Concordia fue sede de un encuentro de Municipios organizado por Unicef

Durante la jornada, la ministra indicó que buscan "tener la verdad y la información sobre la mesa", ya que "un problema que no se conoce y no se dimensiona, no se puede resolver. Creo que esa es la estrategia. Desde el gobierno provincial estamos trabajando en obtener estadísticas, en tener un sistema más ordenado que aborde la niñez de manera multidimensional, pero con enfoque en la alimentación y familia".

También fueron parte referentes e integrantes de las Unidades Ejecutoras MUNA de los municipios de Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Villaguay. También participaron referentes de otros municipios como Federación, Federal, Colón y San José de Feliciano.

Unicef acompaña

Por otro lado, Fernanda Potenza de Unicef sostuvo: "Durante el encuentro intercambiamos lineamientos, herramientas y buenas prácticas que los municipios entrerrianos vienen desarrollando en materia de primera infancia, promoción de derechos para la niñez y adolescencia con discapacidad y entornos saludables".

Los objetivos principales de la jornada consistieron en promover el intercambio entre municipios; presentar buenas prácticas en algunos de los temas abordados en los Planes de Acción MUNA; impulsar instancias de reflexión sobre el primer año de ejecución de los Planes de Acción Municipales y los desafíos del escenario actual para la gestión de políticas municipales para las infancias; y fortalecer la Red Local MUNA en la provincia de Entre Ríos como una comunidad de práctica sostenida.