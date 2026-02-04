¿Qué necesito para alquilar por primera vez?

Qué suelen pasar por alto quienes se independizan y alquilan por primera vez, desde el contrato hasta la convivencia y los gastos cotidianos.

El salto a la independencia trae entusiasmo, pero también una cuota de ingenuidad difícil de evitar. El problema aparece cuando los detalles que nadie explicó con claridad empiezan a afectar el presupuesto o la convivencia.

A continuación, repasamos los principales aspectos a considerar en el primer alquiler y algunas claves prácticas para tomar decisiones más seguras desde el inicio.

¿Qué cláusulas revisar en un contrato de alquiler para evitar gastos imprevistos?

Para evitar gastos inesperados en un primer alquiler, es fundamental revisar en detalle el contrato de locación antes de firmarlo. Existen tres puntos que suelen generar conflictos o deudas a mediano plazo si no están claramente especificados:

1-Método de actualización y periodicidad: El contrato debe indicar bajo qué índice se ajustará el alquiler (por ejemplo, ICL o IPC) y cada cuántos meses se realizará la actualización. No contar con esta información impide proyectar el costo real de la vivienda a lo largo del contrato.

2-Responsabilidades de mantenimiento y arreglos: Es clave que el contrato distinga entre el mantenimiento por uso —a cargo del inquilino— y las reparaciones estructurales o de fondo —responsabilidad del propietario—, como problemas de humedad, cañerías internas o fallas edilicias.

3-Cargas y contribuciones: Se debe verificar que el inquilino solo asuma las expensas ordinarias (limpieza, sueldos del encargado, servicios comunes), mientras que las expensas extraordinarias y los impuestos que gravan la propiedad queden correctamente asignados para evitar cobros indebidos.

¿Cómo alquilar sin una propiedad como respaldo?

La falta de una garantía limita el acceso a la vivienda y reduce las posibilidades de avanzar con una reserva, ya que muchas inmobiliarias priorizan operaciones que ofrecen mayor previsibilidad legal desde el inicio. Para responder a esta limitación, el mercado inmobiliario incorporó alternativas que permiten reemplazar la garantía tradicional sin depender del patrimonio de terceros.

Entre ellas, el seguro de caución se consolidó como una de las opciones más utilizadas. Se trata de una garantía emitida por una aseguradora que respalda al inquilino frente al propietario, asegurando el cumplimiento del pago del alquiler, las expensas y otras obligaciones contractuales en caso de incumplimiento. Su evaluación suele basarse en los ingresos demostrables del solicitante y no en la propiedad de un tercero.

En el mercado argentino, este tipo de cobertura cuenta con amplia aceptación por parte de las inmobiliarias. Algunas aseguradoras con trayectoria, como Hipotecario Seguros , ofrecen seguros de caución que se gestionan de forma digital y brindan respuestas ágiles, facilitando el acceso al alquiler para quienes alquilan por primera vez.

¿Cómo calcular los gastos ocultos al alquilar?

alquiler 2

Un error frecuente al evaluar un alquiler es considerar que el valor mensual del alquiler es el único gasto fijo. En la práctica, el alquiler es solo el punto de partida de una serie de costos que conviene identificar desde el primer día.

Dentro de ese esquema, la correcta interpretación de las expensas es central. Según la normativa vigente en Argentina, es fundamental distinguir entre:

*Expensas ordinarias: sueldos del encargado, limpieza, mantenimiento de ascensores y servicios comunes, que corresponden al inquilino.

*Expensas extraordinarias: fondos de reserva, arreglos estructurales o trabajos en la fachada, que son responsabilidad del propietario.

A estos gastos se suman los servicios y tributos asociados a la vivienda, como luz, gas, agua, tasas municipales (ABL) e internet, que hoy representa una parte relevante del presupuesto mensual.

Preguntas frecuentes para nuevos inquilinos

¿Qué es un seguro de caución y por qué lo piden para alquilar?

Es una garantía emitida por una aseguradora que respalda al inquilino frente al propietario. Se solicita para asegurar el cumplimiento del pago del alquiler, expensas e impuestos, y es una de las opciones más aceptadas por el mercado inmobiliario actual.

¿Cuáles son los requisitos para sacar un seguro de caución si es mi primer alquiler?

Generalmente se requiere demostrar ingresos acordes al valor del alquiler, mediante recibo de sueldo o comprobantes de monotributo. Muchas aseguradoras permiten realizar el trámite de forma online y obtener una respuesta rápida.

¿Qué pasa si necesito mudarme antes de que termine el contrato?

Según la normativa vigente en Argentina, el inquilino puede rescindir el contrato una vez transcurridos los primeros seis meses, notificando con anticipación. Es importante revisar los plazos de preaviso establecidos para evitar penalidades económicas.

Alquilar por primera vez implica mucho más que encontrar un lugar donde vivir. Supone aprender a administrar un contrato, un presupuesto y responsabilidades nuevas. Contar con información clara sobre gastos, derechos y alternativas de garantía —como los seguros de caución que ofrecen distintas aseguradoras del mercado— permite encarar esa etapa con mayor previsibilidad y menos margen de error.