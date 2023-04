Concordia: Francolini presentó fórmula para la intendencia

No es el único precandidato que tiene aspiraciones de ser electo intendente: también están anotados en esa carrera el actual senador provincial, Armando Gay, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano y Eduardo Asueta. "No estamos presentando una fórmula para las elecciones, nosotros estamos presentando una fórmula de trabajo para gobernar la ciudad”, dijo Francolini en el lanzamiento realizado en el Club Locomotora. Y subrayó que la decisión de unificar las candidaturas no es el resultado de un acuerdo entre dirigentes.