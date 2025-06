Concordia: existe un centenar de personas en situación de calle

Héctor Senés es el director de Asistencia Social del municipio y precisó que los galpones de la Ex Bagley, donde en su momento se utilizó para el refugio de inundados, es el lugar físico donde permanecen las personas que desean pasar la noche. "Estamos repitiendo básicamente el mismo protocolo que se implementó el año pasado de asistencia a las personas en situación de calle para darles un lugar en donde puedan pasar la noche y en reparo de las temperaturas. Recibimos a las personas que tienen la voluntad de pasar la noche en el refugio”, contó.

El funcionario precisó que el lugar fue acondicionado hace algunos meses. “No está en óptimas condiciones, pero sí podemos alojar gente en forma digna, brindarles la posibilidad de que puedan asearse, bañarse, dormir en una cama en forma ordenada y con abrigo, de darles comida, desayuno y que tengan un lugar incluso para poder tener un esparcimiento, mirar tele o compartir un mate entre ellos. Además, el todo el equipo de Asistencia Social con diferentes áreas brinda talleres, se ha dado un taller con la gente de la Dirección de Empleo para poder ver la forma de que cada uno de ellos tengan una oportunidad de reinsertarse en el mercado laboral a través de un oficio”, detalló en LT 15 Radio del Litoral.

Al mismo tiempo, aclaró que muchas veces hay personas que no desean ser trasladados al refugio y quieren seguir permaneciendo en la calle. “Estamos haciendo un abordaje integral con las personas que aceptan ingresar al refugio. Recalco esto de aceptan ingresar porque no podemos obligar a nadie. Muchas veces recibimos llamados como para que vayamos a un lugar, pero esa persona no quiere ir, nos manifiesta su deseo de permanecer en el lugar donde está y nosotros no tenemos la posibilidad de obligarlo, ni de trasladarlo por la fuerza”, dijo.

Senés también contó que es fundamental el sondeo de conocer la cantidad de personas que permanecen en situación de calle y la diferenciación con quienes no lo están. “El año pasado y este año también hemos hecho un registro en el radio céntrico. A ver, tengamos en cuenta que la ciudad es muy grande. No toda persona que está durmiendo en un banco de una plaza o en una vereda está en situación de calle. Básicamente, la situación de calle implica cierta persistencia de esas situaciones en un tiempo, a veces puede darse porque, no sé, estaba cansado y se acostó a dormir en el banco de la plaza y eso no es situación de calle o porque se peleó con algún familiar”, comentó.

Al mismo tiempo agregó: “Estamos hablando de una cifra que ronda las 100 personas verificadas, con las cuales nosotros hemos tenido algún tipo de contacto o porque han venido al refugio o porque hemos tenido que ir a asistirlos en algún lugar de la ciudad. De esas 100 personas actualmente tenemos en el refugio entre 31 y 40, 40 ha sido el pico hasta ahora de personas que han pedido asistencia y han ingresado al refugio. Con cada una de ellas se hace un abordaje, muchas actualmente siguen estando en el refugio, siguen pernoctando y otras, por ejemplo, que vienen de Buenos Aires, Misiones y se ha buscado la forma de reevincularlos con sus familias y se les ha proporcionado la asistencia para que retornen a su lugar de origen”.

El refugio ubicado en la zona sur de la ciudad funciona a lo largo de todo el año, pero debido a las inclemencias meteorológicas de las últimas semanas se acondicionó el lugar de una manera especial. “Es el único lugar en la ciudad que tiene la posibilidad de alojar varones, mujeres y grupos familiares”, contó.

Problemáticas de adicciones en Concordia

El funcionario también dejó en claro que además de los problemas a resolver desde el punto de vista familiar, también hay problemáticas de adicciones. “Tenemos prácticamente a un 90 por ciento de las personas que ingresan que tiene un consumo problemático de drogas y ahí tenemos una dificultad mayor porque hay que interactuar y afortunadamente tenemos respuesta. Hay que interactuar con otras áreas de gobierno, provincial, nacional o con fundaciones que están haciendo un trabajo de recuperación de esas personas. Entonces con cada uno de ellos se establece un plan a seguir. Hay un acuerdo, un compromiso que incluso está bajado un papel que suscriben para saber que esto tiene un tiempo, pero no hay un tiempo calculado de permanecer en el refugio de 33 días. Ellos saben que en algún momento tiene que producirse esa salida del refugio, para adoptar una vida de mejor calidad o en mejor situación de la que tenían antes”, admitió.

Por último, Senés indicó que se trabaja en red con diferentes organismos, "ya sea de la provincia, como por ejemplo, el Copnaf en el caso de que haya menores o también de fundaciones que hacen un trabajo complementario en algunas problemáticas, como por ejemplo la del consumo y después internamente con la Subsecretaría de Cultura y Educación, con el área de Empleo. Nos miramos hacia el costado y buscamos establecer una red que nos permita sacar a esa familia rápidamente adelante".