Concordia: crece la necesidad de alimentos en comedores

El cura señaló que abrieron el jueves y el viernes con ayuda de la Municipalidad de Concordia y de personas voluntarias que les ofrecieron mercadería: "Pero todavía no hemos recibido el desembolso de Nación y esperaremos a la semana que viene a ver cómo podemos continuar porque son muchas las personas que necesitan diariamente del comedor y sin el desembolso no podemos darle de comer a 400 personas como lo hacemos todos los días“, dijo.

“Lo que nosotros queremos no es solo el momento que tenemos que pasar, lo que queremos es asegurar una permanencia en el comedor para las personas que lo requieren. Nos han dicho que no había financiamiento para comedores“, aseguró y agregó: “El financiamiento de Nación es el único que tenemos, la Municipalidad nos ayuda todas las semanas para los días sábados que es donde tenemos alrededor de 1.200 personas, el equivalente a tres días de la semana”.

“Estamos hablando para tratar de tener contactos más directos con personas más influentes a nivel nacional, otros caminos distintos a los que estamos usando de momento. Tenemos fe de que se puede solucionar. Es doloroso porque lo que necesitamos no es hablar, sino la acción concreta de desembolso del dinero. Un viaje a Buenos Aires no me parece importante porque la situación se resuelve mediante el teléfono, es casi lo mismo hacerlo presencial que por llamada entonces buscaremos los contactos de personas que puedan tener más conocimien

to de con quien hablar”, afirmó a LT 15 Radio del Litoral.

Comedor concordia.jpg Aumenta la necesidad de comida en Concordia.

Niegan haber dado de baja a comedores

Por su parte, Silvia Murua, coordinadora en Concordia de los Comedores Provinciales aclararon que desde la provincia no tienen injerencia en la asistencia nacional. “Nosotros desde comedores de provincia lo que hacemos es trabajar en conjunto con Penut que es el plan nacional que hoy está teniendo este problema momentáneamente. Estos cortes son a nivel país. Nosotros no tenemos nada que ver desde provincia más allá que trabajamos en conjunto con ellos. Saben que si no tienen el aporte de provincia, no pueden recibir el aporte de Nación, esto significa que si nosotros damos la baja desde provincia automáticamente le dan la baja de Nación. Por eso nos están asociando a nosotros a que dimos la baja y no dimos ninguna baja de comedores comunitarios”, comentó.

Murua aclaró que se dieron de baja cuatro comedores: “Eso sucedió a principios de la gestión, en febrero o marzo, y fueron cuatro casos puntuales. Los visitamos y estaban cerrados, cambiaron la dirección, no nos comunicaron o no hicieron la rendición mensual. Nosotros tuvimos conocimiento de comedores que no funcionaban. De provincia fueron entre cuatro y seis comedores, pero la mayor cantidad fueron comedores municipales”, dijo.

La funcionaria indicó que son conscientes de la necesidad que hay en función de las personas vulnerables que a diario van en busca de un plato de comida. “Somos conscientes de la emergencia alimentaria que tiene hoy Concordia, no queremos darle la baja. Los visitamos, si están cerrados los volvemos a visitar. Estamos cambiando datos con el municipio. Tenemos 47 comedores comunitarios”, comentó y volvió a negar que se estuvieran dando de baja a los comedores.

Parroquia Gruta de Louerdes de Concordia comedores alimentos.jpg

Censo de asistentes a comedores

Al mismo tiempo, la coordinadora indicó que se está poniendo en marcha una nueva modalidad de censar las cantidades de personas que son asistidas. “Se está haciendo un relevamiento porque nosotros asistimos solamente en los comedores, las partidas más amplias las da Nación. En lo que es comunitario es constante el cambio, nunca tenemos un número preciso. Queremos las nóminas para poder hacer ese cruce de datos también con municipios”, contó.

Además, Murua contó que es incesante el crecimiento del número de personas que deben recurrir a los comedores para tener un plato de comida. “Cuando asumimos teníamos una cifra hecha por los supervisores que van una o dos veces por semana y creció muchísimo. Por ejemplo, el Martín Fierro es un comedor que estuve visitando hace unas semanas atrás y es impresionante, antes eran solamente niños y hoy van personas de la tercera edad, van hombres que a veces no les gusta que los vean porque quizás son personas que trabajaron toda su vida nunca llegaron a esta situación, pero también están buscando la vianda. Es un cambio muy brusco en lo que sea comunitario”, dijo.