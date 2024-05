Comedor de Concordia cerrado porque no llegan los fondos

“Ya hace unos días que no tenemos el desembolso del dinero de Nación y por lo tanto no podemos abrir el comedor comunitario, que funciona de lunes a viernes y donde se estaba dando de comer a 400 personas o un poco más. Esa cifra es la que se indica en el informe al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero en este tiempo hemos tenido que aumentar porque es tanta la demanda...”, explicó el sacerdote Daniel Petelín en Oíd Mortales Radio.

Petelin no disimuló la preocupación ni tampoco la angustia. “No podemos abrir el comedor comunitario en este tiempo y es una época muy difícil porque la necesidad de las personas es mucha. Tratamos de ayudar en algo. Ayer a la tarde hemos podido dar aunque sea un poco de leche a las personas que venían a buscar comida, con algo de pan y dulce, pero es muchísimo lo que necesitamos y no podemos en este tiempo. Lamentablemente tenemos que decir que no podemos abrir, porque lo otro sería decir a quienes nos proveen los insumos que esperen hasta que tengamos el desembolso para pagarles. Pero tampoco sabemos cuándo nos va a llegar el dinero de Nación. Para darle de comer a 400 personas es muchísimo dinero. Por lo tanto no podemos arriesgar a ninguno de los proveedores a dejarlos sin nada, porque si no se nos termina todo después”, manifestó.

Por otra parte, los días sábados se realiza un servicio especial con el grupo denominado Sirviendo como María en Caná. “Nosotros tenemos los días sábado, con un grupo grande de personas, la asistencia con comida y un bolsón de alimentos a 1.165 personas, a las que anotamos, si son mayores, si son menores. Tenemos un registro. Es muchísimo. No sólo vienen de la Gruta sino de distintos lugares, porque los días sábados tampoco hay comedores en otros lados”, agregó.

“Además, hay varios comedores que han tenido que cerrar y la situación es muy difícil. Se trata de ayudar como se puede. Hemos pedido un poco de leche a la municipalidad, que nos ha otorgado, y agradecemos la ayuda. Los sábados la misma municipalidad también nos ayuda un poco con algunos insumos, pero el resto es de la comunidad y todo el trabajo es de personas solidarias y voluntarias que vienen a brindar su servicio”, sentenció Petelín.