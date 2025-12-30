Argentinos Juniors va por el paranaense Ignacio Arce

Argentinos Juniors busca fortalecer el arco. La apuesta de Chiquito Romero no salió como se esperaba y, como Diego Rodríguez sigue recuperándose de una grave lesión de rodilla, en La Paternal apuntaron a otros nombres para un 2026 con varios frentes: el chileno Brayan Cortés, por el que tienen todo acordado, y el paranaense Ignacio Arce , con quien abrieron conversaciones.

El N°1 de Deportivo Riestra, fue uno de los grandes protagonistas de la Primera División este año, no sólo por su personalidad histriónica y sus locuras en cancha (desde hacer jueguitos en el área hasta regalarle alfajores a los hinchas rivales), sino por el destaco nivel que exhibió con el buzo de la bebida energizante.

El gran 2025 de Ignacio Arce

Entre el Apertura, Clausura, sus respectivos playoffs y la Copa Argentina, el Mono atajó 35 partidos, recibió solo 26 goles y mantuvo nada menos que 20 vallas invictas. Una verdadera garantía dentro y fuera del Guillermo Laza. Por eso despertó la atención del Bicho, que ya abrió conversaciones para tratar de sumarlo con vistas a la próxima temporada.

La negociación por Arce no será sencilla. El Malevo hará todo lo posible para retenerlo porque es titular indiscutido y deberá afrontar su primera experiencia en la Copa Sudamericana. Además, su contrato fue renovado recientemente hasta 2027. La única manera de sacarlo del Bajo Flores es que la dirigencia de Cristian Malaspina ponga sobre la mesa una oferta imposible de rechazar.