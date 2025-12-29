Uno Entre Rios | Policiales | equino

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

En el sur de Concordia dos automóviles colisionaron contra un equino suelto en la ruta 14. No hubo que lamentar víctimas entre los dos rodados.

29 de diciembre 2025 · 18:41hs
El siniestro se dio a la altura de Pedernal en el departamento Concordia.

El siniestro se dio a la altura de Pedernal en el departamento Concordia.

Dos vehículos que circulaban en sentido sur–norte sobre la ruta 14 a la altura de la localidad de Pedernal en el departamento Concordia colisionaron con un equino que se encontraba suelto sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del impacto, no se registraron personas lesionadas, aunque sí importantes daños materiales y el fallecimiento inmediato del animal.

Tras el impacto el equino murió en el acto.

Tras el impacto el equino murió en el acto.

El primer rodado involucrado fue un Renault Stepway, dominio AF611JI, conducido por un joven de 25 años, domiciliado en la ciudad de Gualeguaychú. El segundo vehículo fue un Volkswagen Gol Trend, dominio JSJ458, al mando de un hombre con domicilio en la ciudad de Concordia.

Datos del equino arrollado

Según se detalló, ambos vehículos impactaron contra un equino macho, de pelaje zaino y orejano, el cual presentaba golpes múltiples y quedó tendido en el cantero central.

Tras el siniestro, el tránsito fue asistido en el lugar y ambos carriles quedaron despejados, mientras el personal policial trabajó en la banquina este con los vehículos involucrados. Se dio intervención a Brigada de Abigeato y personal de Policía Caminera, a fin de continuar con las actuaciones correspondientes.

